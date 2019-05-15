2019-05-16T13:56:23+03:00
Политика

События в Екатеринбурге — это не гражданский протест, а имитация

Наш колумнист о том, что протесты вокруг строительства храма в столице Урала являются лишь раскрученной извне темой
Сергей МАРДАНжурналист
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Задержание сотрудниками Росгвардии протестующих против строительства храма в Екатеринбурге. Фото Елена Мормоль/ТАССЗадержание сотрудниками Росгвардии протестующих против строительства храма в Екатеринбурге. Фото Елена Мормоль/ТАСС
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Скандал вокруг строительства храма в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге - фальшивая, раскрученная тема. Строительство любого собора в любой точке России давно уже - медийная периферия.

Кого интересует какой-то сквер в каком-то Екатеринбурге? Никого. На площади, посреди пруда. Да пофигу. Это же все хрен знает где, на задворках, для москвича - практически на Колыме.

Важен ли гражданский протест? Конечно, важен.

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Только если бы граждане протестовали напротив какого-нибудь РУВД, в котором в очередной раз пытали человека, это был бы гражданский протест.

Если бы граждане протестовали напротив какого-нибудь суда, в котором в очередной раз дали срок безвинному человеку, это был бы гражданский протест.

Если бы несколько тысяч человек вышли к какой-нибудь горадминистрации, которая закрыла очередную больницу или сельскую школу, это тоже был бы гражданский протест.

А то, что происходит в Екате, к гражданскому протесту отношения не имеет.

Это имитатация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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