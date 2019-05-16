"Даже Джордж Клуни сомневался, стоит ли браться за "Уловку-22"

18 мая стартует премьера сериала "Уловка-22", созданного по знаменитому роману Джозефа Хеллера. В 1970 году уже выходил фильм по книге, а теперь, спустя почти 50 лет, решили снять и сериал. Взялся за него не абы кто, а Джордж Клуни, который выступает в качестве и режиссера, и актера. Изначально роль полковника Кэткарта была его, но позже Клуни самолично пригласил на нее американского актера Кайла Чандлера, известного многим по сериалу "Огни ночной пятницы" и фильмам "Годзилла" (2019) и "Волк с Уолл-стрит".

Нам удалось поговорить с Кайлом накануне премьеры.

- Кайл, новая "Уловка-22" сильно отличается от одноименного фильма 1970 года?

- Старый фильм я смотрел в детстве, но он не оказал на меня особого влияния. Пожалуй, я был слишком юным. Пересмотрел его до нашего сериала и определенно могу сказать, что их невозможно сравнивать. Это два разных, абсолютно разных взгляда на происходящее и, безусловно, два совершенно отличных друг от друга формата, представленных в разные исторические периоды.

Я уверен, у нас получился отличный шестичасовой проект, виртуозно объясняющий, в чем суть этой самой пресловутой “уловки-22” (Уловка-22 (англ. Catch-22) — ситуация, возникающая в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурами. В этой ситуации индивид, подпадающий под действие таких норм, не может их никак контролировать, так как попытка нарушить эти установки автоматически подразумевает их соблюдение. - Википедия).

- «Уловка-22» сегодня актуальна?

- Я не уверен, что она актуальна как никогда. Сама книга по своей сути несет в себе универсальную истину. На первый взгляд она смешная, хотя на самом деле в ней много горечи. Я думаю, что роман Джозефа Хеллера сегодня своевременен ровно настолько, насколько будет через лет 50 или был 500 лет назад.

Уловка-22 Русский трейлер (2019).Уловка-22 Русский трейлер (2019)

- На этот проект вы согласились с ходу?

- Мне позвонил мистер Клуни (актер Джордж Клуни) и рассказал об этой истории. Сначала я засомневался. Видимо, примерно так же, как и он сам, когда ему предложили взяться за новую экранизацию.

А потом я сделал то, что обычно делаю в таких случаях. Уселся вместе с женой за чтение сценария. С самого начало было понятно – это серьезный вызов самому себе. Мне никогда не доводилось играть такого персонажа.

Пришлось разбираться с некоторыми нюансами характера, но вживаться в этого неоднозначного героя было по-настоящему весело. Несмотря на непростую задачу, я выложился по полной. Работы хватало, но я не припоминаю, чтобы съемки когда-либо доставляли мне столько удовольствия.

Итак, если резюмировать, сначала я замешкался, а потом понял, что должен согласиться. Просто никаких сомнений. Откажись я от этой роли, жалел бы всю оставшуюся жизнь.

Клуни исполнил роль помешанного на парадах лейтенанта Шейскопфа.Фото: кадр из фильма

- Что особенного было в этом персонаже?

- Во-первых, сама история крутая. Сценарий потрясающий. Затягивает с первых страниц, невозможно оторваться.

А когда дело доходит до товарища Кэткарта.. Этот персонаж – экстремальная карикатура на все то, с чем вы бы ни за что не хотели столкнуться. В целом, вообще никогда, а в частности – во время войны. И поскольку он такая одиозная личность, я должен был попытаться найти в нем хоть какую-то человечность. Вообще-то это не прописано. И это мне, как актеру, предстояло открыть в нем самому, чтобы он не был плоским вроде героя мультфильма.

В поисках живого в человеке юмор заиграл иначе. Собирать персонаж, созидая эти тонкие черты, – одно удовольствие. И я, кажется, даже влюбился в своего героя. Полюбил его примерно с той же силой, с какой возненавидел. Правда, я сильно заморочился по этому поводу. Ведь если не придумать реального человека, вся история может провалиться.

- Как вам и другим актерам удавалось уловить очень специфический и сложный тон сатиры в военное время?

- У нас были просто замечательные режиссеры, которые помогали нам в этом. И, честно говоря, все необходимое прописано в сценарии. Слова здесь невыразимо важны, вся суть именно в них. Благодаря этому нам было легко играть.

После того, как персонаж создан и роль освоена, – думаю, остальные согласятся со мной – оказывается, вы просто отлично проводите время. И это были действительно веселые и интересные съемки независимо от того, скольких усилий они требовали.

- Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о самих съемках и ваших коллегах? Как вам работалось с ними?

- Во время съемок мы жили в красивейшем месте. Нам было легко в костюмах и декорациях. Вселенную сериала создавали профессионалы, лучшие в нашем бизнесе. А это уже половина успеха. Остальное – работа каждого актера в отдельности и коллективный труд людей, собирающих все воедино. Имею в виду продюсеров и режиссеров. Им всегда удавалось поддерживать атмосферу, в которой было так приятно находиться.

Думаю, мистеру Клуни нравится, когда люди получают удовольствие от съемочного процесса. В моем представлении, если вам некомфортно, это отражается на качестве работы. А это был просто фантастический опыт.

Кроме того, актеры отлично поладили между собой. И еще раз повторюсь, благодаря Люку Дейвису работалось нам свободно и интересно. По-настоящему толковый материал, такой же, как и сам Люк.

В этом проекте все элементы идеально подобрались, и, уверен, сейчас каждый пребывает в приятном ожидании выхода сериала и испытывает гордость за свою работу.

Засветился в сериале и британский актер Хью ЛориФото: кадр из фильма

- Какое у вас отношение ко Второй мировой войне? Возможно, кто-то из ваших родных участвовал в ней и рассказывал вам об этом?

- Нет, у меня нет ближайших родственников, которые участвовали в этой войне. Но есть несколько воевавших из числа близких друзей семьи. Мой отец служил в военно-морском флоте, но учился в медицинской школе. У него была ревматическая лихорадка, и по этой причине его не забрали. А вот мой крестный отец, лучший друг папы, будучи молодым человеком, был отправлен служить на Тихом океане. Совсем недавно он скончался, но я успел услышать от него немало историй.

- Сериалы или большое кино – к чему у вас лежит душа?

- Вопрос интересный, поскольку сейчас передо мной просто пугающее количество возможностей. У меня пара лет в запасе, прежде чем моя вторая дочь вылетит из семейного гнезда, и это даст мне больше времени на долгосрочные проекты. Под ними я также подразумеваю возвращение в театр, если мне хватит смелости решиться на прослушивания.

Но сегодня мини-сериалы – это фантастика. Получилось вот так взять и поставить «Уловку-22» в шести эпизодах, и сколько всего можно успеть без каких-либо ограничений, которые так мешали раньше. Помню, раньше только съемки пилот могли на деле занять почти год жизни.

Но будь то пьеса, сериал или фильм, есть определенные аспекты, которые крайне важны при выборе. На первом месте для меня, безусловно, сама история, ее персонажи. Это должно быть талантливо написано. Я люблю свою работу, и меня интересует не столько формат, сколько возможность привнести в проект что-то важное. Если я чувствую такой потенциал, то с радостью соглашаюсь.

- Какой Джордж Клуни режиссер?

- У него к каждому свой подход. Из моего опыта работы с ним, он всегда знал, чего хочет и четко ставил задачи. Никаких туманных объяснений, все по делу. К тому же, видно было, как он наслаждается самим процессом, при этом не теряя темпа. Он снимал задуманное и двигался дальше без промедлений. Мне это очень импонировало. В общем, с Клуни в качестве режиссера было очень приятно работать.

- Что было самым сложным на съемках?

Вы увидите, большинство моих сцен состоит из длинных монологов – иногда это одна-две страницы печатного текста. Большую часть времени вне съемочной площадки, вместо того, чтобы просто поболтать с коллегами, я проводил, проговаривая свои речи наедине с собой.

Вероятно, самым трудным испытанием для меня стал первый раз, когда я произносил один из длиннющих монологов перед всеми, молясь о том, чтобы ничего не забыть. Что-то подобное испытываешь на сцене театра во время прогона, волнение и надежду, что слова не исчезнут в тот самый момент. Но как я говорил, у нас была очень дружеская, расслабляющая обстановка, поэтому легко получилось совладать с собой.

- Что для вас, как актера, сложнее – сниматься в “живом” проекте вроде «Уловки-22» или в «Годзилле», когда приходится играть на зеленом фоне?

- Ну, это абсолютно разные вещи. Это все равно, что спросить, что сложнее – управлять спорткаром с механической коробкой передач или мотоциклом. Их просто невозможно сравнивать. В обоих случаях есть определенные трудности, и, очевидно, технические тонкости.

- Вы сказали, что нашли что-то человеческое в своем полковнике Кэткарте. Что это? И вопрос не про сериал – если бы вы могли встретиться с исторической личностью, кто бы это был?

- Возможно, вы не разглядите те человеческие моменты, которые заставили меня полюбить этого парня. Да, это и неважно. Думаю, он один из самых ярких персонажей из тех, что мне встречались. Но надеюсь, что у вас получится уловить несколько черт, дающих более глубокое представление об этом герое – например, каким он был до войны. И это очень тонкие, крошечные моменты, но я попытался их отыграть. У меня даже была своя версия насчет судьбы Кэткарта по возвращении в Штаты.

А вообще, мой герой еще тот беспринципный карьерист, готовый на все, чтобы облепить грудь медалями и порисоваться перед руководством.

С кем бы я хотел встретиться, если бы смог? Со своим отцом. Он ушел из жизни, когда я был совсем ребенком. И я представляю, как мы бы сидели за кухонным столом и я бы рассказывал ему все, что произошло, с тех пор как его не стало. Да, это был бы мой папа.

Сериал "Уловка-22" в России будет показывать онлайн-сервис videomore. Премьера 18 мая, будет доступны сразу две первые серии