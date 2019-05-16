Семен Слепаков — о возвращении шоу «Наша Russia»: «Депутат Власов точно будет!»

Нет ничего лучше, чем хорошо забытое старое. Во время кризиса идей и дефицита смыслов скучающему телезрителю только и остается воздыхать по прошлому: ах, какие тогда снимали проекты...какие актеры были, какие сценарии.

И в этой ситуации огромным искушением становится желание повторить тот самый успех теми же самыми способами. Взять лекала и создать по ним проект, гремевший направо и налево. А ведь это огромный риск, ибо ожидание аудитории в таких случаях не оставляет шансов на провал. Вот с шоу «Прожекторперисхилтон» не получилось: перезапуск обернулся несколькими унылыми выпусками, вызвавшими испанский стыд у зрителя.

Однако Семен Слепаков, веселый и высокий КВНщик, бард и сценарист, не побоялся. И заявил на весь инстаграм миллиону подписчиков о том, что готов приступить к работе над новым сезоном шоу «Наша Russia», выходившим в эфир ТНТ с 2006 по 2011 годы и ставшего, пожалуй, культовым. Персонажи Равшан и Джамшут, диванный критик Беляков, депутаты Пронин и Мамонов — все эти вышедшие из народной шинели герои закрепились в памяти зрителя навсегда. А фразы «Понять и простить», «Че-то я очкую», «Вот оно чо, Михалыч» стали крылатыми. Теперь Слепаков ищет новых персонажей. Опять же при помощи людей.

- Привет, народ! Как думаете, сделать новый сезон «Наша Russia»? - поинтересовался в инстаграме Семен. - С совершенно новыми персонажами. Если да, то кто сейчас герои нашего времени? P.S. Кроме депутата Госдумы Василия Власова. Он уже точно будет.

В какой-то степени Слепакову будет проще. С помощью гигантского количества неангажированных комментаторов удастся нащупать несколько характеров, стопроцентно подходящих под категорию «народных». Да и в сериале «Домашний арест» он успешно апробировал галерею образов современной России: вороватый чиновник, пьющий пролетарий, вездесущая соседка, оппозиционная филологиня и так далее.

slepakovsemyon Привет, народ! Как думаете, сделать новый сезон Наша Russia ? С совершенно новыми персонажами. Если да, то кто сейчас герои нашего времени? PS Кроме депутата Госдумы Василия Власова. Он уже точно будет

Подписчики тут же бросились насыпать Семену кипы предложений — меньше, чем за сутки у поста накопилось пять тысяч комментариев. Среди которых есть и звездные. «ОМГ! Да-да-дааа!», - обрадовалась новости ведущая Ирена Понарошку. «Сбитый космонавт. МЕГА-звезда 90х. Я могу воплотить, если что», - предложил Сергей Белоголовцев, блиставший на телевидении 90-х в шоу «Назло рекордам» и «О.С.П. - студия». «Безнаказанно закрыли сериал. Моё мнение! Кто согласен- лайк», - пошутил Михаил Галустян, которому «Наша Russia» дала путевку в жизнь. «А кто его закрыл? Ждали, пока накопятся темы», - ответил Слепаков.

«Я бы с удовольствием посмотрел!!! Снимите, пожалуйста», - кокетливо намекнул Петр Буслов, снявший и шоу «Наша Russia», и сериал «Домашний арест».

Кроме того, сценаристу предложили вписать в историю образы вейпера, бизнес-коуча, богатого священника, барбершопера, курьера «Яндекс.Еды», непробиваемой сотрудницы ЖЭКа, заполошной мамаши формата «яжемать», ждущих выхода на пенсию пожилых людей, одинокой женщины, воспитывающей ребенка, бьюти-блошера. Кто-то спросил про Сергея Светлакова, у которого теперь контракт с СТС.

Раз Слепаков вышел с таким вопросом на огромную аудиторию, наверняка он уже все взвесил и приступил к работе над сценарием. Не исключено, что в шоу появятся и непутевые футболисты, и эллипсоголовый видеоблогер, и боец UFC с завернутыми ушами, и караул-патриоты, и многочисленные рэперы.