2019-05-16T12:51:59+03:00
Звезды

Дизайнер Бузовой померилась ногами с Анджелиной Джоли

Бела Потемкина произвела фурор нарядом на Каннской лестнице
Игорь ПОЛЯКОВ
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Сексапильная блондинка продемонстрировала свои стройные ногиСексапильная блондинка продемонстрировала свои стройные ногиФото: Личный архив
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Киноманы помнят, как семь лет назад на премии «Оскар» главной звездой красной дорожки неожиданно стала правая нога Анджелины Джоли. Напомним: красотка нарочито далеко выставляла ножку в высокий разрез своего наряда. После церемонии на образ звезды появилось множество мемов и фотожаб, где нога голливудской дивы зажила уже отдельно от хозяйки. Абсурд увенчал аккаунт в Твиттере, который фанаты Джоли начали вести от имени ее роскошной конечности.

В похожем наряде, но только с рукавами и другой расцветки уже на другом кинофестивале, на знаменитой Каннской лестнице появилась дизайнер вечерних нарядов Бузовой Белла Потемкина.

Сексапильная блондинка также продемонстрировала свои стройные ноги. Потемкина дополнила образ серьгами-кисточками, алыми губами и дерзким чёрным лаком на ногтях.

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Блеск, шик, красота - такой был девиз Анджелины Джоли на вручении «Оскаров». В черном платье от Atelier Versace она выставила худющую ножку, да так, что та бесстыдно оголилась в вызывающем разрезе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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