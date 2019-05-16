Где в Москве примут ненужные книги

Если ваш шкаф ломится, а выкинуть хорошие книги не поднимаются руки, то есть вариант – сдать в библиотеки и фонды, где они действительно нужны. «КП» узнала адреса, где ждут книги.

Главная библиотека

Российская государственная библиотека (РГБ) принимает в дар книги, но не все. Поэтому прежде чем загрузить багажник машины книгами, позвоните в библиотеку или напишите перечень по электронной почте. Если ваши книги согласуют, то привозите. Факт поступления изданий в фонды РГБ подтвердят официальным документом, а также разместят данную информацию на официальном сайте.

Адрес: улица Воздвиженка, 3/5. Ближайшая станция метро «Библиотека имени Ленина». Контакты для предварительного согласования: 8 (499) 557-04-70 или badekina@rls.ru.

Культурный центр «ЗИЛ»

«Анну Каренину», «Незнайку на Луне», «Энциклопедию путешествий»… любую книгу примут на ресепшене культурного центра «ЗИЛ». Книги поступят в собственную библиотеку. Здесь также работает система буккросинга (взять понравившуюся и/или оставить прочитанную).

Адрес: ул. Восточная, д.4, к.1. Ближайшая станция метро «Дубровка». Ежедневно с 10.00 до 22.00.

Контейнер на «Хлебозаводе»

Команда «Хорошая история» установила на территории «Хлебозавода» зеленый контейнер для сдачи книг, которые будут распределяться в сельские библиотеки.

Адрес: в переходе с парковки на «Хлебозавод», Новодмитровская, 1. Ближайшая станция метро «Дмитровская». Круглосуточно.

Антикафе «Зеленая дверь»

Книги в кафе стоят на стеллаже. Можно почитать любую за чашкой чая. Понравившуюся книгу даже можно забрать домой, не заплатив ни копейки. Именно поэтому здесь с охотой примут в дар популярные романы и детективы, а также классику. Литературу с эротическим содержанием и ненормативной лексикой не приносите.

Адрес: Милютинский переулок, 19/4 стр. 1. Ближайшая станция метро «Чистые пруды». Круглосуточно.

Есть библиотеки и фонды, которым пригодится литература и научные журналыФото: Павел КЛОКОВ

Фонд «Помощь сельским библиотекам Севера»

Есть фонд, который занимается доставкой книг в сельские библиотеки на Севере. Там уже книги разносят читателям в самые дальние деревни, в школы и книжные клубы.

- Вы можете по почте отправить библиотекам книги, о которых они попросили. Отправляйте издания в хорошем состоянии, год издания не старше 2000 года, - говорят в фонде «Помощь сельским библиотекам Севера».

Адрес: списки нужных книг и адреса библиотек есть в группе «Помощь сельским библиотекам Русского Севера» - vk.com/knigi.sever.

Бабушкинский парк

В шахматно-шашечном павильоне ежедневно для посетителей парка находятся книги, их можно бесплатно брать читать, обменивать или просто приносить свои, пополняя книжную коллекцию парка.

Адрес: ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. Ближайшая станция метро «Бабушкинская». Ежедневно с 10.00 до 18.00.

Фонд «Спешите делать добро!»

Книги можно сдать в фонд «Спешите делать добро!» Оксаны Федоровой. Здесь примут любые книги, главное – в хорошем состоянии. Стоит понимать, что их отправят в сельские библиотеки.

- Когда собираем приличное количество, то созваниваемся с библиотеками, говорим, какой есть ассортимент и сами доставляем книги. Этой работой фонд занимается уже второй год, - рассказали представители организации.

Адрес: 1-й Колобовский переулок, д. 19, стр. 2. Ближайшая станция метро «Цветной бульвар». Режим работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00.

«Бобры и утки»

В кафе можно не только съесть утиную грудку с пьяной грушей, но и прихватить понравившуюся книжку. Только при условиях буккросинга — взамен нужно поставить свою книгу. Просто так принести книги тоже можно. Желательно интересные (которые легко читать за обедом). В основном сюда приносят художественную литературу, обучающую или модные романы.

Адрес: Чистопрудный бульвар, 1А (ближайшая станция метро «Чистые пруды») и Пятницкая улица, 56 стр. 1 (ближайшая станция метро «Павелецкая»). Круглосуточно.

«Гиперион»

В книжном магазине есть специальный бесплатный стеллаж (возле входа), откуда люди могут забирать книги. Соответственно, туда же можно поставить ненужные книги. Жанровых ограничений нет.

Адрес: Хохловский переулок, дом 7-9, строение 3 (вход со двора). Ближайшая станция метро «Китай-город». Ежедневно c 12.00 до 22.00.

«Пионер»

В библиотеке примут детскую, учебную и классическую литературу. Здесь также можно взять домой хоть пять книг, при этом взамен ничего не требуется.

Адрес: ул. Большая Дорогомиловская, д.7. Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной.

Библиотека им. А.Н. Толстого

Сюда можно принести абсолютно любую литературу, даже с пометками «18+». Книги здесь ценят и принимают – учебные пособия, научные издания, фантастику, комиксы, романы и другие.

Адрес: Кутузовский проспект, 24. Ближайшая станция метро «Кутузовская». Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной.

Акция «Подари книгу»

Сбор книг для психоневрологических интернатов Калужской области начал благотворительный фонд «Образ жизни» совместно с Библиотекой им. Ф.М. Достоевского. Издания будут принимать два месяца, но не все. Принести можно следующие книги: о животных и природе, по истории и географии, по кулинарии, научно-популярные, беллетристика с несложными текстами, биографии знаменитостей, детские, кроссворды и головоломки.

Адрес: Чистопрудный бульвар, 23 стр.1. Ближайшая станция метро «Чистые пруды». Время работы: вторник-суббота с 10.00 до 22.00, воскресенье с 10.00 до 20.00.

Где еще примут книги:

- детские книги нужны в Детских домах;

- можно продать на сайтах Alib.ru (место встречи покупателей и продавцов любых книг), Libex.ru (сервис по продаже б/у книг), Avito.ru (как известно, здесь можно все купить и продать);

- принимает благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям «Русь Сидящая», Новоспасский переулок, дом 3, корпус 2. Ближайшая станция метро «Пролетарская»;

- группа «Книжная барахолка» в соцсети «Вконтакте» (vk.com/knigimoscwa), где книги можно продать, подарить, обменять;

- примет УФСИН по Москве, предварительно нужно позвонить по номеру 8 (495) 450-59-74;

- если книги совсем износились и непригодны для чтения, то их лучше сдать на макулатуру.