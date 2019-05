Выступление Сергея Лазарева на Евровидении-2019: прямая онлайн-трансляция

В четверг, 16 мая в израильском Тель-Авиве состоится второй полуфинал Евровидения-2019. В нем примет участие представитель России Сергей Лазарев. Он выйдет на сцену под 13-м номером и исполнит лирическую песню "Scream". Всего за выход в финал, который состоится в субботу, 18 мая, поборются 18 участников.

Ранее Сергей Лазарев рассказал "КП" о своем необычном номере. Во время его выступления на сцене будет стоять зеркальный лабиринт, благодаря которому его отражение умножится. Таким образом, вместе с Лазаревым будет выступать еще восемь двойников. Такая задумка не только отражает оригинальность и своеобразие номера, но и несет в себе огромный смысл.

- Это про борьбу с собой, со своими страхами, сожалениями, с прошлым, которое нас держит и не даёт развиваться. Для меня это достаточно автобиографичная история, - признался Лазарев в интервью "КП".

Напомним, Сергей Лазарев уже принимал участие в Евровидении-2016. Тогда он исполнил "You Are the Only One" и занял третье место. Однако по итогам зрительских голосований выступление Лазарева стало лучшим.

Сейчас Сергей вновь сразится за приз главного музыкального конкурса планеты.