Евровидение-2019: от России на сцену выйдут сразу девять Сергеев Лазаревых

За каждым шагом нашего участника в Тель-Авиве, где накануне открылся конкурс «Евровидение-2019», пристально следят иностранные СМИ. Обсуждают номер, заявления, наряды, песню и даже придумывают мемы. И в кои-то веки в положительном ключе — похоже, и правда на песенном конкурсе все устали от политики. «Комсомольская правда» поймала Лазарева после очередной репетиции и задала ему накопившиеся вопросы.

- Посмотрев репетицию твоего номера, первым делом мы хотим узнать - сколько всего Сергеев с тобой на сцене?

- Помимо меня, восемь (на самом деле Сергей один, но благодаря зеркальному лабиринту его отражение множится - Ред).

- Этого нормально по регламенту? В правилах «Евровидения» написано, что не больше шести человек.

- Да, нас на сцене аж 9. Уже мемы стали ходить, мол, изобретательный Лазарев смеётся над правилами, при этом их не нарушая.

- Какой, кстати, твой любимый мем по поводу твоей песни и номера?

- «Когда Лазарев наступил на Лего», «Когда неожиданно пошла холодная вода в душе», про мороженое - Ice Scream. То что номер пошёл в народ и все запомнили название песни, это здорово.

Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе Евровидение 2019.Фото: Елена БОДУЭН

- Шутки шутками, но вот интересно все же узнать, какая главная идея номера? Ты до этого в интервью нашей газете секретничал, не рассказывая, что же будет на сцене. Но сейчас, когда мы уже все видели...

- У моего номера, конечно, есть смысл. Это про борьбу с собой, со своими страхами, сожалениями, с прошлым, которое нас держит и не даёт развиваться. Для меня это достаточно автобиографичная история.

- Да, многие из нас проходили через такое. Но мы видим, что ты тут не особо грустишь, видимо, оставив все позади. Наоборот - самый жизнерадостный артист, который еще и одет круче других конкурсантов. Скажи, много ли ты взял с собой костюмов?

- Ну, точно меньше, чем Филипп Киркоров (смеётся). Я видел его вешалки, и знаю, о чем говорю. Мой гардероб уже на исходе. На самом деле, я привёз три чемодана, но уже почти все закончилось. Нет, у меня есть одежда на разные мероприятия...На выступление у меня есть три дубля. Костюмы же все белые, быстро пачкаются.

- Как вы сейчас общаетесь с Никитой, которого ты все же решил не брать с собой?

- Ну как, по видеосвязи, конечно. Другого варианта нет - созвоны, фото из дома. В первые дни в Тель Авиве, я подумал что зря его не взял. Но сейчас вот думаю - если я ушёл с утра и до вечера, то все время бы переживал, как он там, что поел, намазался ли кремом для загара. И я бы переживал, что надо работать, а не проводить время с сыном. Никитка бы хотел быть со мной, из-за чего я бы, конечно, менее был бы сконцентрирован.

- По поводу концентрации. Скажи пожалуйста, что пошло не так во время репетиции номера?

- Есть очень много технических правил «Евровидения», которые ты не можешь изменить. Наша декорация разборная, состоит из 6 частей. Мы не можем ее выкатить в «готовом» виде, а должны за 30 секунд в паузе между номерами собрать ее, и успеть все подключить. Во время репетиции перепутали шнуры, неправильно заработали экраны. И в итоге сломался насос, который должен был качать воду. Да, будет настоящая вода, как дождь, но она не будет попадать на меня. В этом и фишка, что я вроде как мокрый, а в финале номера сухой.

- Тебе кстати не кажется, что в этом году не как раньше - все спокойно, никто никого не дёргает, не воюет, все со всеми здороваются?

- Мне кажется, что и правда все спокойно, но это пока. Так было и в 16-м году, в целом. Были «особые» участники, но в основном все друг за друга болели. Сейчас пока не понятно. Есть те, которые поймали такую «волну успеха». Я простой человек в плане общения, не хожу с высоко поднятой головой и всем рад. И вижу, как некоторые несколько обособленно себя ведут. Но атмосфера и правда очень позитивная, никакие политические моменты не вплетаются, чему я очень рад. Потому что так уже достала политика во всех вопросах. Не знаю, вмешается ли она во время шоу или нет, но точно это уже всем надоело.

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