Майданчик в Екатеринбурге: Пора чиновникам учиться говорить по-человечески

Уральский майданчик продолжает полыхать, плюясь искрами, как хорошо оберегаемый костерок. Толпы хипстеров, зажав в руках боевые селфи-палки, вышли сражаться со стройкой храма. Видите ли, они хотят сохранить зеленый сквер. Ага, не дадим разрушить екатеринбургское чудо света. Тут дело вовсе не в златоглавой церквушке, и не в олдскульном палисаднике. Все сложнее в нашем по-достоевски угрюмом мире.

Котелок начал варить много месяцев назад. Уральский сайт Е1 (антигосударственный и совершенно американский) стал разжигать историю со стройкой. Типичные либеральные поклепы. Место стройки переносили 3 раза. А хипстеры все недовольно стучали кедами по пыльному асфальту. В конце концов, все это вытекло в микро-майдан. И с одной, и с другой стороны. На защиту церкви вышли боевики из борцовских секций. Первая ночь прошла в суровых баданиях. На второй день парни и девчонки снесли забор вокруг стройки. В воздухе запахло движухой и драйвом.

Но этот бунт молодых — дело житейское. Вспомните, как вы, барахтаясь в «Перестройке», костерили Совок, на чем свет стоит. Ну, и что? Выросли же нормальными людьми, взяли «Форд» в кредит. И остепенились. Только вот в те надломные годы хитрые комсомольцы, переодевающиеся в пиджачки олигархов, пустили эту юношескую безбашенность в свое русло. Итог — нет Совка. А вы теперь льете по нему крокодильи слезы. Тоже самое твориться в Ебурге. Большие бузотеры-оппозиционеры отправили хипстеров в крестовый поход, а сами радостно потирают ладошки.

Ну а кого выставляют виновниками этого апокалипсиса городского масштаба? Русских священников. Все шишки сыплются на них. Чиновники очень ловко спрятались за их рясами, хотя кому-кому, а церкви этот скандал нужен меньше всего.

Власть могла устроить референдум. Даже либеральные журналисты пишут, что противников храма в Екатеринбурге всего процентов 20. Остальные «за». Или молчаливо стоят в сторонке.

У нас чиновники вообще разучились слушать людей. «Вы тут в сторонке постойте, пока взрослые дяди все решат». Такая формула перестает работать. Этому самовару надо дать выпустить пар: погорлопанить, пробеситься. Надо показать, что на мнение людей вам не плевать. Тут виной совсем не православный храм, нет. Пора чиновникам заново отращивать уши. И учить человеческий язык, оставив в прошлом бюрократические мантры.

Умные люди строчат в фейсбуках, что после 90-х и нулевых у нас выросло попорченная молодежь. Правда? Любое новое поколение не хочет слушать предыдущее. Дело не в проповедях Дудя и Навального. Не они так другие найдутся. Это закон природы. Просто в Екатеринбурге вылилось конкретно - вот в это. А где-нибудь в Чите вылилось бы в АУЕ. С поправкой на специфику города. Пройдет десяток лет, вы еще увидите нынешних «бесов» в стройной пастве собора. Как там говорил Христос: «И последние станут первыми».