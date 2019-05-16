Группа Би-2 даст бесплатный концерт на Московском предпринимательском форуме

Группа "Би-2" даст бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума 27 мая на стадионе "ВТБ Арена". Рок-выступление станет завершающим аккордом церемонии вручения первой столичной предпринимательской премии "Прорыв года".

Московский предпринимательский форум в этом году подготовил насыщенную программу: шесть разноплановых тематических треков, большой образовательный интенсив «

"Трансформация-6", многочисленные круглые столы, мастер-классы и public talks. Мероприятие соберет на одной площадке более 20 000 участников и 150 спикеров.

Когда состоятся все встречи, пройдет обмен историями успеха, состоится церемония награждения победителей первой столичной предпринимательской премии "Прорыв года".

- Предприниматели – новые герои нашего времени, результаты их ежедневного труда не только стали неотъемлемой частью нашей жизни, но и обеспечили работой почти треть жителей столицы. Именно поэтому мы решили, что финал премии "Прорыв года" и Московского предпринимательского форума должен быть таким – ярким и объединяющим, – рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Еще одним подарком станет бесплатный концерт группы "Би-2", которая исполнит любимые многими хиты. Посетить концерт, равно как и деловую программу форума, сможет любой желающий после предварительной регистрации на сайте.