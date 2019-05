Неудачники «Евровидения» и кастинг-директор детского «Голоса»: Кто судит Лазарева в Израиле

16 мая Сергей Лазарев выступит во втором финале «Евровидения-2019» в Израиле с песней Scream («Крик»). Артист уверяет, что возвращение на конкурс не воспринимает как возможность реванша — это будет началом новой истории. Однако подоплека на поверхности: в 2016 году в Швеции у Сергея отняли победу в вокальном шоу, хотя он стал лидером зрительского голосования. Тогда «удачно» поработали члены профессионального жюри — закрытое сообщество экспертов, выставлявшее оценки, которые были потом суммированы со зрительскими. Многие выкатили Лазареву «баранку», и артист слетел с первого места на третье.

«КП» решила посмотреть, кто в этот раз будет выносить вердикт российскому певцу.

В этом году в состав «присяжных», как их называет официальный сайт «Евровидения», вошли 205 человек — по пятеро от каждой страны-участника (и один запасной на случай, если кто-либо из арбитров выбывает по чрезвычайной причине). Это артисты, педагоги по вокалу, продюсеры, композиторы, пиарщики, хореографы, авторы песен, журналисты, радиоведущие, режиссеры, диджеи, костюмеры, дирижеры, есть даже один арфист.

Самому молодому присяжному — 16 лет, это Николь Френдо, поющий студент из Мальты, самому опытному — 82 года, это дирижер Сильвестр Глойнарич из Хорватии. Средний возраст жюри: 41 год. Из 205 заседателей — 109 мужчин и 96 женщин. Оргкомитет конкурса раскрыл имена всех. Среди них оказалось и несколько знакомых фамилий.

Лейла Гулиева (Азербайджан)

Ведущая общественного телевидения Азербайджана работала на «Евровидении-2012», проходившем в Баку. Музыкального опыта или образования не имеет.

Судьи Евровидения 2019: Лейла Гулиева (Азербайджан) .

Кати Вольф (Венгрия)

Участница шоу X-factor в Венгрии — заняла в проекте шестое место. В 2011 году выиграла национальный отбор на «Евровидение» в Германии, где набрала 53 балла и заняла 22 место.

Судьи Евровидения 2019: Кати Вольф (Венгрия).

Мария Оулафсдоуттир (Исландия)

Молодая исландская певица и актриса. Выступила во втором полуфинале «Евровидения-2015» в Австрии с песней Unbroken («Несломленная») и набрала 14 очков, заняв 15 место. В финал не прошла.

Судьи Евровидения 2019: Мария Оулафсдоуттир (Исландия).

Михаэль Шульте (Германия)

Рыжеволосый юноша и пишет музыку, и поет, и аранжирует, и на гитаре играет, и видеоблог ведет. Стал бронзовым призером шоу «Голос» в Германии в 2011 году, а в 2018-м отобрался на «Евровидение» в Португалию, где занял четвертое место с балладой собственного сочинения You Let Me Walk Alone («Ты оставил меня одного на этом пути»).

Судьи Евровидения 2019: Михаэль Шульте (Германия) .

Франка Бателич (Хорватия)

Жена футболиста хорватской сборной и московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Одна из самих «свежеиспеченных» оценщиц. Буквально год назад Франка сама пела на «Евровидении» в Португалии, а теперь уже судит. Песня Crazy («Сумасшедшая») не принесла вокалистке удачи на европейском конкурсе — 17 место и вылет на стадии полуфинала. Зато у себя дома Франка выиграла вокальный проект Showtime, правда в 2007 году.

Судьи Евровидения 2019: Франка Бателич (Хорватия).

Бруно Берберес (Франция)

Много лет подряд возглавляет французскую делегацию на «Евровидении» — конкурсе, где страна плесневелого сыра давно уже не блистала: последняя победа случилась в 1977 году. Работает кастинг-директором детского и взрослого «Голоса» во Франции.

Бруно Берберес.Фото: YouTube

Софи Элис-Бэкстор (Великобритания)

Чуть ли не единственная, кто может претендовать на статус звезды в составе жюри «Евровидения-2019». У Софи пятеро детей, семь студийных альбомов, гастрольные туры по Британии, Европе и США и даже несколько хитов. По крайней мере, все вы точно помните Элис-Бэкстор по вокальной партии в композиции If This Ain’t Love («Если это не любовь») итальянского диджея Кристиано Спиллера.

Судьи Евровидения 2019: Софи Элис-Бэкстор (Великобритания).

КАК ВЫНОСИТСЯ РЕШЕНИЕ

Каждое национальное жюри состоит из 5 профессионалов музыкальной индустрии - 4 члена и председатель. Арбитров просят оценивать каждое выступление по следующим аспектам:

1. Вокальные данные артиста или артистки

2. Выступление на сцене

3. Композиция и оригинальность песни

4. Общее впечатление от номера

Каждый член жюри оценивает ВСЕ выступления за исключением артиста своей страны.

