Второй полуфинал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляция

В четверг, 16 мая, в израильском Тель-Авиве прошел второй полуфинал 64-го международного конкурса "Евровидениe-2019". Именно этим вечером на сцену вышел российский представитель Сергей Лазарев с композицией "Scream". По итогам голосования наш певец вышел в финал конкурса.

Евровидение - 2019. Второй полуфинал..Прямая трансляция второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение - 2019"

Весь полуфинал был разделен на две части - по 9 выступлений в каждой. Первыми свои таланты продемонстрировали конкурсанты из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдавии, Латвии, Румынии, Дании и Армении.

Сергей Лазарев в ходе жеребьевки получил 13-й номер. Его выступление можно было увидеть сразу после того, как сцену покинул норвежский участник. Также в этот день прозвучали композиции от представителей Албании, Азербайджана, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты и Северной Македонии, передает сайт kp.ru.

Вместе с Россией в финал вышли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

Напомним, ранее о российском участнике песенного конкурса поступили тревожные вести: буквально за два дня до финала Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей из-за защемления нерва. Артист едва мог оторвать голову от подушки, однако благодаря опытным израильским медикам, его состояние быстро вернулось в норму.

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Сегодня вечером, 16 мая, в 22 часа по московскому времени в Тель Авиве начнётся второй полуфинал. На сцену наконец выйдет наш Сергей Лазарев (подробности)