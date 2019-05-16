2019-05-16T15:01:56+03:00
Звезды

Евровидение-2019: во втором полуфинале Лазарев встретится со своим обидчиком из Швейцарии

Член жюри, поставивший нашему артисту ноль баллов в 2016-м году, выйдет с Сергеем на одну сцену
Елена БОДУЭН
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На сцену наконец выйдет наш Сергей ЛазаревНа сцену наконец выйдет наш Сергей ЛазаревФото: REUTERS
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Сегодня вечером, 16 мая, в 22 часа по московскому времени в Тель Авиве начнётся второй полуфинал. На сцену наконец выйдет наш Сергей Лазарев.

Артист, как мы знаем, бодр, свеж, голос чист, шея поворачивается нормально. "Комсомолка" писала, что у певца случилось защемление нервов, которое местные врачи лечили (и вылечили таки) иглоукалыванием. Теперь он готов к выходу в финал. И, судя по всему, безо всякого на то желания станет хорошим деморализатором для участника от Швейцарии. Мог ли представить Лука Хэнни, который представит свою страну с песней «Я у неё есть», что будет состязаться с Лазаревым, которому в 2016-м году на голубом глазу он подставил такую подножку?

Благодаря открытым данным на сайте «Евровидения» мы узнали, что Хэнни в тот год был членом жюри, оценившим выступление нашего артиста на ноль баллов. Многие люди из других стран тогда выступили в поддержку Лазарева, который занял третье место совершенно несправедливо, «благодаря» политической ангажированности членов жюри, которые будто поставили целью в его лице утопить Россию. И да, тогда им это удалось - по мнению букмекеров и проголосовавших зрителей, Лазарев был на первом месте, а из-за «нулей» от жюри победа досталась не ему.

Сергей Лазарев призвал голосовать за него в полуфинале Евровидении.Елена БОДУЭН

И вот, Лука Хэнни теперь сам находится в роли участника, и ему придётся каким-то образом контактировать с человеком, чью судьбу он так легко решил, занизив баллы. Вряд ли великодушный Лазарев будет предъявлять что-то коллеге по цеху, поэтому мы просто понадеемся, что к участнику от Швейцарии жюри будет справедливо и поставит ему те оценки, которые он заслуживает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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