«Энергичный функционер»: Эксперты оценивают полтора года Михаила Ведерникова на посту Губернатора Псковской области

Центр политической конъюнктуры опубликовал сегодня очередной доклад по эффективности работ губернаторов новой волны - назначенных на посты глав регионов в 2017-18 годах. Герой этого аналитического документа - 44-летний Михаил Ведерников, губернатор Псковской области.

Напомним, Ведерников - уроженец Северо-Западного федерального округа, родился в Выборге. До назначения в Псковскую область(в октябре 2017 года) в течение нескольких лет работал в администрации президента РФ и аппаратах полпредов в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.

Эксперты отмечают, что Псковская область традиционно считалась непростым в экономическом плане регионом. Основные проблемы - низкие доходы населения, недостаток инвестиций и рабочих мест, плохие дороги и транспортная система, слабая социальная инфраструктура.

В апреле 2018 года Михаил Ведерников сообщил, что будет участвовать в губернаторских выборах. Это было сделано на заседании молодежного парламента Псковской области. То есть врио подчеркивал «и свой бэкграунд выходца из молодежных структур, и готовность активно работать с молодым поколением, и нацеленность на сотрудничество с областным собранием, при котором действует молодежный парламент».

«Учет мнения жителей и инициатива снизу стали одним из лейтмотивов (избирательной) кампании, - говорится в докладе ЦПК. - Ведерников дал старт проекту «Команда 2018». Целью проекта стала поддержка общественных и частных инициатив, полезных для региона: участники могут претендовать как на административную, так и на финансовую помощь».

Летом прошлого года Ведерникову удалось запустить скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом, завоевав симпатии многих жителей области. Кроме того, исполняющий обязанности губернатора продемонстрировал «наличие хороших связей на федеральном уровне».

В сентябре 2018-го за Михаила Ведерникова проголосовали 70,68% жителей области. Это больше, чем в среднем у других врио губернаторов.

Эксперты ЦПК отмечают целый ряд позитивных моментов, которые характеризуют заданный Ведерниковым вектор работы на высоком посту. Открыт и свободно общается с жителями области, выезжая на проблемные объекты. Готов слышать чужое мнение.

«Губернатор убедительно дает понять, что незаменимых людей нет и «все должны выкладываться на 100%», - ещё одна цитата из доклада. - Причем этот тезис Ведерников адресует в том числе и себе самому».

Эксперты ЦПК отмечают, что за полтора года губернатор проявил свои качества энергичного функционера.

«Его активность как лоббиста региона позволила привлечь в Псковскую область значительные федеральные средства и сдвинуть с мертвой точки некоторые социально важные проекты».