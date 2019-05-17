Ирина Шейк покорила поклонников пышным бюстом в нижнем белье

Ирина Шейк порадовала поклонников свежим снимком: супермодель поделилась в Инстаграме кадром из недавней фотосессии. 33-летняя красавица снялась для рекламы новой коллекции нижнего белья Intimissi. На фото Ирина позирует в черном бюстгальтере, подчеркнувшем ее пышную грудь. Образ дополнил макияж в естественных тонах и небрежная прическа – манекенщица выглядит так, словно она только что вышла из душа с мокрыми волосами.

С итальянским брендом Intimissi Ирина Шейк сотрудничает с 2007 года. Собственно, именно после того, как она снялась в чувственных роликах этого бренда, и началась ее мировая слава. После итальянцев на россиянку положили глаз американцы – Ирину пригласили сниматься в знаменитом спецвыпуске купальников «Sports Illustrated». В 2011 году Шейк стала первой российской моделью, попавшей на обложку этого издания. До Ирины ее украшали такие известные модели, как Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Петра Немкова и другие красотки.

irinashayk Coming .. with @intimissimiofficial

В новой рекламной кампании Ирина представила шелковую линию итальянского бренда: соблазнительные пижамы, рубашки и нижнее белье. Впрочем, все, что надевает модель, выглядит на ней безупречно. Ирина своих секретов красоты не скрывает: она следит за питанием и регулярно занимается фитнесом. Модель любит инфракрасную сауну и посещает салоны красоты, где пробует все последние новинки косметологии. Шейк признается, что ненавидит диеты и не сидит на них — она просто старается не переедать. При этом красавица обожает сладкое, особенно выпечку.

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- Проснувшись, я выпиваю стакан теплой воды с лимоном, позволяю себе одну чашку кофе и кусочек торта. Сама их не пеку. Я вообще очень плохо готовлю. Я просто ем, - рассказывала Ирина в одном из интервью.

Слабость певицы — русская баня: даже живя в Америке, манекенщица регулярно посещает парилку.

- Я русская, поэтому обожаю русскую баню — хожу один или два раза в неделю, - говорит она. - Горячий веник помогает коже очиститься, пар раскрывает поры. Затем нужно принять холодный душ — разница температур делает кожу упругой.

Ну а самый главный секрет красоты Ирины очень простой: здоровый сон. Чтобы выглядеть посвежевшей и отдохнувшей, модель старается спать не меньше 8 часов.