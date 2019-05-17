Не ломай цветущую сирень!

В столице и Подмосковье открылся сезон цветения сирени. Красивые ароматные кусты так и манят - сорви меня! Тем более знатоки утверждают: сирени это только на пользу. Мол, цветы-то появляются только на молодых ветках. Значит, в следующем году цветение будет более пышное, если в этом куст основательно оборвать.

- Я не знаю, кто распустил этот миф, оправдывающий вандализм! - сокрушается Михаил Воробьев. - Он ложный и крайне вредный.

Во-первых, место слома - открытые ворота для растительных инфекций.

Во-вторых, любое повреждение угнетает растение. Если обрезать или обломать слишком много веток, жизненных сил у куста может вообще не остаться.

Конечно, в своем саду вполне допустимо нарезать букет. Но садовод сделает это секатором или ножом, аккуратно и бережно, чтобы не травмировать растение. А вот в парках рвут цветы просто хищнически. Могут отломать огромный сук около макушки, чтобы с него удобно было нарвать мелких веток с соцветиями. И когда таких вандалов окажется хотя бы пяток на куст - они его просто растерзают.

Другое дело, когда сирень отцветет: на месте соцветий сформируются завязи, и растение начнет тратить силы на созревание семян. А логичнее направить все питательные вещества на формирование цветочных почек, поэтому засохшие кисти лучше аккуратно удалить.

- Получается, довольно много возни. А я думала, цветущие кустарники идеально для ленивого садовода вроде меня, которому лишь бы в гамаке поваляться...

- На самом деле так и есть. И сирень, и чубушник, и черемуха, и форзиция, и махровый шиповник очень красиво цветут и требуют минимальный уход. Для них главное - выбрать солнечное место. После посадки первые пару лет поухаживать, пока они не приживутся как следует. А потом можно лежать в гамаке. Другое дело, если вы продолжите за растениями ухаживать, они вас сторицей отблагодарят: цвести будут более пышно и красиво!

- А почему у нас в основном сирень различается разве что по цвету - белая и сиреневая. Ведь есть же самые разные сорта, в том числе и очень красивые махровые? Они, как часто бывают, более капризные, чем «простачки»?

- Просто сортовая сирень, конечно, стоит дороже. И человек, желающий приобрести в первую очередь неприхотливое растение, вряд ли раскошелится. Возьмет то, что подешевле.

Конечно, если к нам завозят роскошные сорта сирени из Германии, США, но они не всегда выживают в российских морозах. Поэтому владельцы питомников обычно и не рискуют размножать модные, но капризные зарубежные сорта. Но у нас есть и свои прекрасные. Та же «Красавица Москвы», выведенная знаменитым селекционером Леонидом Колесниковым больше полувека назад. До сих пор считается лучшим в мире сортом! И по красоте, и по неприхотливости.

Мимо цветущей сирени сложно пройти, хотя бы не понюхав.Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Черемуха и чубушник, который у нас чаще называют жасмином, легче переносят, когда у них ломают ветки с цветами.

- По сути, и то, и другое растения - дикорастущие, - объясняет агроном Михаил Воробьев. - А сирень - культурное. И, как у любого культурного растения, жизненных сил у него меньше.

Довольно терпелив в этом смысле и махровый шиповник. Но его и ломают меньше, несмотря на красивое цветение, - шипы неплохо защищают от вандалов.

Кстати, если любите букеты из цветущих кустарников, помните: во всех частях черемухи содержится синильная кислота. Пусть и в небольших, не слишком опасных количествах. Но если вы принесете домой цветущую охапку, поставите ее в вазу в закрытом помещении, рискуете заработать весьма сильную головную боль. А то и вовсе нанюхаться до обморока!

Чубушник, хоть и пахнет тоже сильно, не ядовит. Но его в народе называют жасмином - потому что ароматом похож на настоящий жасмин (тропическое растение, которое в наших широтах не растет). В итоге некоторые люди пытаются сушить его цветки и добавлять их в чай. Это не вредно. Но жасминовый чай не получится, увы.

КОНКРЕТНО

Обрезку сирени можно делать в два этапа.

- Санитарная. До начала сокодвижения, когда еще не распустились почки и хорошо видно все ветки, нужно удалить больные, сухие, поломанные, растущие очевидно неправильно.

- После цветения. В конце мая - первой половине июня. Небольшая корректировка кроны с учетом прошедшего цветения. Это значит удалить ветви:

а) направленные вниз;

б) направленные внутрь кроны (и сами цветут плохо, и затеняют другие ветви);

в) расположенные у самой земли;

г) слишком выделяющиеся по высоте.

Если у вас старое растение, которое с годами стало плохо цвести, может потребоваться омолаживающая обрезка. Когда срезаются все ветки как минимум на треть, а то и половину длины. Срезы большого диаметра, чтобы не занести инфекцию, обработайте садовым варом. Куст после такой обрезки выглядит печально - по сути, останутся одни пеньки. И на следующий год цветов не будет. Зато через год молодые побеги порадуют обильным цветением.