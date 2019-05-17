И все-таки они вместе

Посмотришь на этот набор продуктов, и первая мысль - ну это наверняка для разных блюд. Ан нет, мы сейчас из всех этих несочетаемых, казалось бы, ингредиентов сделаем отличнейший теплый салат. Любите теплые салаты? Поехали.

Картошку варим до готовности, ничего необычного. С яйцами чуть сложнее: у них должен быть полужидкий желток. Это значит, что варим мы их ровно 8 минут, после чего выкладываем в ледяную (а не просто холодную) воду.

Картошке даем немного остыть - ровно настолько, чтобы можно было брать ее в руки и разламывать на половинки. А почему бы, спрашивается, не нарезать, как все культурные люди делают? А потому что вручную - красивее. И это, знаете, такая особая красота - красота солнечного утра в деревне, когда хочется все делать руками: рвать цветы, ломать хлеб, сыр, картошку...

Теперь эту картошку надо обильно сдобрить песто - примерно так, как мы это обычно делаем с пастой. А когда бросим в миску листьев базилика и сыпанем сверху тертого пармезана, сходство с итальянской классикой становится совсем уж подозрительным.

Но тут, чтобы остановить упреки в нелепом подражательстве, у нас в руке появляется горсть грецких орехов. Чищеных, конечно. Мы их слегка разомнем, но стараемся не сильно измельчать - они должны придать нашему мягкому салату некую жесткость, они будут игриво похрустывать на зубах. Чтобы повысить коэффициент игривости, орехи можно слегка обжарить. Запах в этот момент будет - с ума сойти. Чтобы не сойти, проделаем несложное упражнение: натрем в салат немного лимонной цедры.

И снова яйца. Мы разрежем их на четвертинки, и они тут же станут главным украшением нашего салата. Особенно когда желток (вы же помните, он полужидкий) слегка растечется по картошке. Еще немного пармезана сверху - и готово. Ешьте, радуйтесь жизни, вспоминайте любимые места из знаменитого трактата «О совместимости продуктов».