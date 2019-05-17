Самый милый малыш: Ева Лонгория в Каннах гуляет с 10-месячным сыном

На 72-м Каннском фестивале минувшим вечером состоялась громкая премьера: режиссер Декстер Флетчер показал картину «Рокетмен» — музыкальный байопик об известном исполнителе Элтоне Джоне и о его пути к славе. Картину представили исполнители главных ролей Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден, а также сам герой ленты Элтон Джон. Одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала Ева Лонгория: 44-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» пришла на премьеру в сногсшибательном золотом платье.

Ева Лонгория на премьере фильма "Рокетмен".Фото: REUTERS

Блестящий наряд продемонстрировал, как сильно похудела Ева: год назад, в июне 2018-го она родила своего первенца – сына Сантьяго Энрике. Пока актриса кормила сына грудью, она никак не могла достичь прежней формы. Но теперь Лонгории удалось вернуть былой вес и свою точеную фигуру.

В Канны Ева приехала в качестве посла красоты известной косметической марки L'Oreal - главнго спонсора кинофестиваля. Вместе с Лонгорией на Лазурный берег прилетел ее муж, мексиканский телемагнат и миллионер Хосе Бастон, и 11-месячный сын Сантьяго. Папарацци запечатлели прогулку актрисы по набережной Круазетт: одетая в ярко-желтый брючный костюм Ева позировала для фотосессии. Была ли это съемка для домашнего архива, или кадры появятся в каком-нибудь глянцевом журнале, покажет время.

Очевидцы с умилением наблюдали, как актриса нянчится с малышом.Фото: EAST NEWS

Очевидцы с умилением наблюдали, как актриса нянчится с малышом: Сантьяго – просто прелесть, и наблюдать за мамой и малышом было одно удовольствие. Между тем, в недавнем интервью Лонгория призналась, что борьба с послеродовым весом далась ей очень нелегко.

- Я питаюсь одним воздухом, - пошутила Лонгория в ответ на вопрос издания US Weekly.

Звезда рассказала, что села на жесткую шестимесячную диету и упорно занималась в спортзале.

- Я думала, что приеду в Канны и наконец-то расслаблюсь. Ничего подобного! – уверяет Ева. – Я по-прежнему не ем сладкое, углеводы и выпечку. И не пью вино. Но ничего, вот кончатся все эти красные дорожки, и я наконец-то наверстаю упущенное.

Чтобы похудеть, актриса полгода сидела на строгой диете.Фото: EAST NEWS

По словам актрисы, она пошла на жертвы голодания ради своего сына – ей хотелось чтобы в будущем ее первенец гордился своей мамой.

- Я измучена, но оно того стоит. Я просто хочу оставаться в форме и быть более здоровой ради моего сына, - говорит звезда.