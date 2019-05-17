Ничего себе Хюррем: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли удивила Каннский фестиваль слишком откровенным платьем

Звезда сериала «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли появилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля. 35-летняя исполнительница роли Хюррем Султан удивила гостей кинофорума откровенным образом. Мерьем пришла на одну из каннских премьер в совершенно прозрачном платье, не скрывающем ее прелестей.

Если в сериале у ее героини были довольно закрытые наряды, то на красной дорлжке Канн Мерьем решила продемонстрировать стройную фигуру в серогголубом вечернем платье. Но, видимо, актриса не рассчитала, что ее наряд окажется настолько прозрачным. Тонкая ткань явила миру «пятую точку звезды» на радость фотографам, которые не упустили случая и сделали несколько пикантных кадров.

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Минувшим вечером Мерьем показала еще один полупрозрачный наряд на премьере фильма «Рокетмен» - ленты о пути к славе известного музыканта Элтона Джона. Узерли появилась на красной дорожке в платье с алыми узорами.

Мерьем на премьере фильма «Рокетмен». Фото: Инстаграм.

Год назад актриса решилась на радикальные перемены в своей внешности. увеличила губы, накачав их силиконом, и это преобразило ее лицо. Так же у Мерьем появились ярко выраженные скулы – видимо, дело не обошлось без филлеров, которые вводят под кожу в области щек, чтобы избавиться от носогубных складок. И, наконец, звезда «Великолепного века» нарастила ресницы и обзавелась модным татуажем бровей. Поклонники были в шоке – и, видимо, это вразумило звезду. Мерьем решила вернуться к более естественному виду и рассталась с пухлыми губами.

У звезды сериала «Великолепный век» более 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, которые внимательно следят за жизнью любимой актрисы. Мерьем родилась и живет в Германии. После оглушительного успеха «Великолепного века» актриса вернулась в Берлин, где она снимается в европейских фильмах и воспитывает дочку Лару, которую растит одна.

Мерьем родом из немецкого Касселя, ее мама – немка, отец – турок, сама Узерли не говорит на турецком. Когда она получила предложение сыграть роль Хюррем (сериал «Великолепный век» вышел на экраны в 2011 году), то вытянула счастливый билет – до этого актриса снималась в незначительных телепроектах и в короткометражках. На время съемок артистка переехала в Турцию. Тексты своей роли ей приходилось буквально зазубривать.

Там же, в Стамбуле Мерьем (тогда ей было 30) встретила свою любовь - турецкого миллионера Джана Атешема, председателя правления брокерской компании «Martin&Martin», известного плейбоя и повесу. Пылкий роман закончился для звезды экрана незапланированной беременностью. Узнав об этом, возлюбленный актрисы начал настаивать на аборте. Сама Мерьем признается, что беременность стала для нее большой неожиданностью.

Мерьем не знала, что делать, у нее случился нервный срыв – она попыталась выброситься из окна. Ее сотановил бойфренд. После неудачной попытки суицида актриса приняла решение: она выбрала ребенка. Мерьем рассталась с Джаном на четвертом месяце беременности, покинула сериал и вернулась в Берлин.

Дочь актрисы Лара родилась в 2014 году. Сейчас Мерьем ни о чем не жалеет и считает, что решение родить ребенка было самым правильным в ее жизни. Актриса по-прежнему одна, она так и не вышла замуж. Со своим бывшим бойфрендом, отцом Лары, Мерьем не общается.