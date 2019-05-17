Тарзан показал честное фото 45-летней Наташи Королевой без макияжа

Наталья Королева – одна из немногих отечетсвенных звезд, смело фотографирующихся без макияжа. Этим и воспользовался муж певицы Сергей Глушко, опубликовав в Инстаграме снимок своей половинки без макияжа. Наверняка Тарзан хотел как лучше – но поклонники артистки его не поняли. Почитатели таланта Королевой решили, что подобные снимки лучше оставлять для домашнего архива, а не выставлять их на всеобщее обозрение.

На фото Наталья и Сергей позируют вместе со своим другом. Наташа одета в летнее платье в цветочек, на лице – ни грамма косметики. Выглядит певица, конечно, не так гламурно, как на сцене или в клипах – именно это и смутило подписчиков Инстаграма Сергея Глушко.

tarzan___official Спасибо,Эдуард! @orlovdevolro Мы редко встречаемся,но всегда очень ярко! #тарзан #devolro #orlovdevolro

К слову, на своей страничке Наташа обычно публикует куда более привлекательные фотографии. Так, певица поделилась видеороликом, снятым по случаю того, что ей презентовали уникальную корону. Артистка с юмором рассказала, что купила к этой короне специальное платье и собирается выступить в ней на своем будущем концерте. Певица продемонстрировала сногсшибательный наряд, усыпанный крупными розами, прогулявшись по белоснежному пляжу Флориды. Последние недели артистка провела в США, где у нее есть роскошные апартаменты на берегу океана. Почти во время каждого отпуска Наталья Королева и ее семья летят в Майами. Благо, мама звезды Людмила Порывай уже давно переселилась в Штаты, и есть кому присматривать за элитной недвижимостью.

koroleva__star Отдых это круто, но пора домой!

- Отдых это круто, но пора домой! И я начинаю активную подготовку к спец концерту который состоится 31 мая, - рассказала артистка. - А тем временем ювелирный дизайнер приготовила мне прям королевский подарок! Корону из ягод драгоценных! Дорогущая очень! Этот ювелирный шедевр вместе с коллекцией ювелирных украшений и новым альбомом я презентую на концерте.