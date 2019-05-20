Из пончика в фитоняшку: Жительница Челябинска похудела на 50 килограмм, чтобы ребенок не стеснялся ее

Начала поправляться во втором классе

«Ой, Вова, у тебя мама такая жирная». После этих слов 5-летний сын жительницы Челябинска Юлии Слабко кинулся на обидчика с кулаками. Завязалась драка. Разнимать мальчуганов пришлось взрослым.

- Инцидент произошел в детском саду полтора года назад, но этот день я помню как сейчас. Он стал для меня переломным, - рассказала нам 33-летняя Юлия Слабко. - Тогда я весила 112 килограмм, а сейчас 62, и то, если очень хорошо поем. Когда ребенок бросился меня защищать, у меня в голове как будто что-то щелкнуло. Я поняла, что, если сын начнет драться со всеми, кто будет меня обзывать, когда-нибудь это плохо кончится. А еще я подумала, вдруг в подростковом возрасте он начнет меня стесняться, и мне стало страшно.

Девушка со школьных лет была полненькой и никогда раньше ее это не смущало.

- Я начала поправляться со второго класса. В 7-ом я уже весила 87 кг, а когда заканчивала школу -105. Родив сына вес увеличился до 112 и долгое время держался на этой отметке, - говорит жительница Челябинска. - Тогда у меня даже мыслей не было, что что-то нужно менять. Мне было комфортно.

«30 минут пешком, а я уже устала»

Первые 12 кг Юлия сбросила буквально за месяц.

- Вернувшись с сыном домой из детсада я проштудировала интернет. Посмотрела, какие есть диеты и что такое правильное питание. После этого составила два списка: первый с привычками от которых мне нужно отказаться, а второй с привычками, которые нужно завести, - вспоминает девушка.

Поставив цель, первым делом молодая мамочка начала ходить по 30 минут в день пешком. Давалось это не просто, так как на работу и по делам ездила на машине.

- Первое время мне было очень тяжело. Пройдя несколько остановок пешком сложно было подниматься по ступенькам, мучила отдышка. Придя домой, я некоторое время лежала пластом. Как минимум нужно было 20 минут, чтобы придти в себя, сил ни на что не хватало. А потом начала втягиваться, увеличивала время прогулок до часа, потом до полутора часов. Через месяц, когда поняла, что перестала уставать от ходьбы, записалась в тренажерный зал. Занимается теперь три раза в неделю с тернером.

За год девушка сбросила 30 кг, потом еще 20.

Сын Юлии Слабко безумно гордится своей мамой.Фото: Личный архив героя публикации

Боялась есть по вечерам

Первые полгода Юля не ела мучное и сладкое. Напрочь отказалась от шоколадок, печенья, тортиков, мороженого, фастфуда. Из рациона вычеркнула колбасы, копчености, соусы, майонез, газировку, хлеб и даже сухофрукты.

- В основном ела гречку и макароны, варенный картофель, куриную грудку и яйца, иногда яблоки. Сейчас уже могу пожарить яичницу или мясо, но готовлю на сковороде без масла, - говорит девушка. - Иногда на меня накатывала депрессия. Я боялась кушать вечером, думала, вдруг поем и снова килограммы вернутся.

Коллеги Юли, а она работает преподавателем английского языка в частной школе, девушку поддерживали. Но были в окружении и те, кто не верил, когда она говорила, что села на диету. Одни хихикали, другие думали, что по ночам она точно что-то вредное ест, а на публику днем выделывается. Но когда стали видны первые результаты, стали поддерживать.

- У меня был стимул, чем больше скину - тем лучше буду выглядеть, на меня по другому будут смотреть, мне этого хотелось. Мне хотелось, чтобы сын мной гордился. Если нет поддержки, тяжело похудеть, - говорит Юлия Слабко.

Юлия и Валентин познакомились, когда девушка весила 100 кг. Молодой человек всячески ее поддерживал и всегда был рядом.Фото: Личный архив героя публикации

«Когда мой мужчина меня увидел - не узнал»

Помимо друзей, девушку поддерживал ее молодой человек. Кстати, познакомились они, когда Юлия весила 100 кг.

- С первого дня знакомства в свой адрес слышала от него только положительные слова. Всегда меня хвалил за то, как я меняюсь. Когда он был в армии, звонил, узнавал как идут дела, какие результаты. Переживал за мое самочувствие и здоровье. При встрече, когда поехала к нему в увольнение - не узнал меня, - вспоминает девушка. - Меня вдохновляла его вера в меня, что я смогу, что у меня все получится.

Не верится, что совсем недавно эта девушка весила 112 кг.Фото: Личный архив

Сейчас девушка выглядит великолепно, стройная, подтянутая. Не представляет свою жизнь без спорта. Юлия задумалась о карьере тренера. Хочет пройти курсы и стать фитнес-инструктором. Более того, фитоняшка завела страничку в инстраграмме, выкладывает видеоуроки со спортзала, показывает, как выполняет те или иные упражнения, вдохновляя несколько тысяч подписчиц на такие же результаты.

И это еще не все. Юлия собирается участвовать в конкурсах фитнес-бикини. Сейчас в планах подсушиться и похудеть еще на пять кг, чтобы весить 57.