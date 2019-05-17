2019-05-17T14:40:09+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: в России наступил пик активности клещей

Эпидемиологи назвали регионы с самым высоким риском заразиться наиболее опасным заболеванием, которое передают кровососы.
Анна НИКОЛАЕВА
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Если клещ остался жив, по возможности в течение двух дней нужно постараться доставить его в лабораторию для проверкиЕсли клещ остался жив, по возможности в течение двух дней нужно постараться доставить его в лабораторию для проверкиФото: Мария ЛЕНЦ
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На май и июнь в нашей стране приходится пик активности клещей, сообщает Роспотребнадзор. Самое опасное заболевание, которое могут переносить паразиты - клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). По данным Роспотребнадзора в нынешнем сезоне заболеваемость КВЭ регистрируется в таких регионах России: Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы; из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ.

Эпидемиологи выпустили напоминание: сейчас нужно быть особенно внимательными и соблюдать основные правила защиты от клещей и последствий их укусов.

Так нужно:

- собираясь в лес, надеваем головной убор, высокие плотные носки, заправляем футболку в брюки, а брюки в обувь;

- обрызгиваем одежду репеллентами, на которых указано «против клещей»;

- вернувшись с прогулки, внимательно осматриваем одежду и тело.

! Если обнаружен присосавшийся клещ:

- сразу едем в ближайший травмпункт или отделение неотложной помощи поликлиники - там кровососа удалят бесплатно;

- либо вынимаем клеща самостоятельно: вращательными движениями, с помощью нитки с петлей, пальцами через марлю или пинцетом;

- дезинфицируем место укуса (хлоргексидином, перекисью водорода, йодом).

На заметку: если клещ остался жив, по возможности в течение двух дней нужно постараться доставить его в лабораторию для проверки - не является ли паразит переносчиком опасных заболеваний. За это придется платить (в разных регионах и лабораториях суммы могут сильно различаться).

Важно: в любом случае после укуса клеща эпидемиологи советуют показаться врачу, лучше всего - инфекционисту. Доктор даже без анализа клеща после осмотра ранки и выяснения других обстоятельств даст рекомендации: стоит ли принимать лекарства, делать уколы специального препарата.

Чего категорически нельзя делать:

Выдавливать клеща, вырывать его силой, заливать маслом или спиртом - задыхаясь, он может полезть еще глубже. И не пытайтесь счистить кровососа липким валиком для одежды - это не работает, а опять же повышает риск раздавить клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU

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