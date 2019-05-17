2019-05-17T14:51:24+03:00
Наука

Американцы чуть было не высадились на Луну 50 лет назад

18 мая 1969 года к Луне стартовал корабль «Аполлон-10»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Экипаж "Аполлона-10": Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг. Могли быть первыми на Луне.Экипаж "Аполлона-10": Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг. Могли быть первыми на Луне.
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18 мая 1969 года началась генеральная репетиция полета «Аполлона-11» - американского корабля, впервые совершившего мягкую посадку на Луну. «Аполлон-10» (Apollo 10) был оснащен все необходимым, чтобы сделать это раньше. И планы такие имелись. Оптимизм внушали предыдущие — весьма успешные репетиции - полеты «Аполлона-8» и «Аполлона-9». Но в NASA решили не рисковать. И повременить с посадкой.

Экипаж «Аполлона-10» составили: командир Томас Стаффорд, пилот командного модуля Джон Янг, пилот лунного модуля Юджин Сернан. Если бы в NASA обошлись без репетиции, то первым на Луну ступил бы не Нил Армстронг — командир «Аполлона-11», а Томас Стаффорд. Компанию ему составил бы Юджин Сернан, а Джон Янг остался бы на орбите.

Вид на Землю и Луну с борта "Аполлона-10"

Вид на Землю и Луну с борта "Аполлона-10"

Астронавты «Аполлона-10» долетели до Луны и вышли на ее орбиту. Сернан и Стаффорд даже перешли в посадочный — лунный - модуль, отделились от командного, полетали самостоятельно, снижались до высоты примерно в 15 километров. Только высаживаться на поверхность не стали. Состыковались обратно и все вместе отправились домой. На Землю они вернулись 26 мая.

Полет командного модуля "Аполлона-10" - снимали с борта лунного модуля.

Полет командного модуля "Аполлона-10" - снимали с борта лунного модуля.

Полет лунного модуля: снимали с борта командного модуля.

Полет лунного модуля: снимали с борта командного модуля.

Янг и Сернан все-таки высадятся на Луну. Один как командир корабля «Аполлон-16», другой - «Аполлона-17».

НЕЧТО АНОМАЛЬНОЕ

Унитаз на орбите Земли

Экипаж «Аполлона-10» отличился еще и тем, что сфотографировал рядом с Землей нечто странное. Снимок с аномалией обнаружил в архиве NASA известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) - отыскал его в архиве NASA среди других, которые были сделаны во время полета экипажа «Аполлона-10» к Луне.

Скотт разглядел, что часть НЛО, попавшего в кадр, имеет форму диска. Диск — светлый. К нему примыкает нечто плоское, а в середине возвышается темный купол. Столь сложная конструкция, по разумению археолога, несомненно представляет собой корабль пришельцев, находившихся на орбите нашей планеты. Скотт полагает, что они как раз следили за полетом американцев. Издалека. Не приближаясь. И в кадр попали случайно.

Однако не все столь однозначно истолковали то, что увидел мнительный исследователь. Некоторые сочли, что более всего НЛО похож на унитаз — только без сливного бачка. Унитаз обращен к наблюдателям своей чащей, которую Скотт принял за купол. С трудом верится, что там — в унитазе - могут быть инопланетяне.

"НЛО-унитаз" на фото с борта "Аполлона-10".

"НЛО-унитаз" на фото с борта "Аполлона-10".

"Унитаз" крупнее: оригинал фото хранится в архиве NASA.

"Унитаз" крупнее: оригинал фото хранится в архиве NASA.

Здравых версий три. НЛО может быть отделившийся ступенью ракеты, на которой стартовали астронавты. Или это какой-то микроскопический объект — возможно пылинка, которая прилипла к уже проявленной пленке. НЛО может быть и дефектом съемки — искаженным изображением звезды или той же Луны, к которой направлялись американцы. Звезды, имеющиеся на оригинальном архивном снимке, то же выглядят странно — в виде каких-то петель, спиралей и клякс.

Или вся Земля тогда была окружена кораблями пришельцев?

ИСТОЧНИК KP.RU

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