Туктамышева показала фанам татуировку, которую не увидеть под формой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не устает радовать своих многочисленных поклонников яркими фотографиями из отпуска. Она проводит прекрасно время после напряженного сезона на Кипре в компании своего молодого человека - фигуриста сборной России Андрея Лазукина. И Лиза смело выкладывает фото в купальнике с пляжа, демонстрируя прекрасный загар, и даже - татуировку, которая располагается как раз прямо под линией груди.

Даже в своем личном Твиттере фигуристка, которая была очень активна в нем в начале сезона, сделала пост, выложив позитивное фото с пляжа:

liza_tuktik Another day , another beach, another skin color . . . #tuktamysheva #vacation #calvinklein #beach #beachgirl

- Мое лицо, когда я действительно поняла, что нахожусь на каникулах, - гласит подпись снимка с улыбчивой Елизаветой.

Фанаты в соцсетях обратили внимание на татуировку Елизаветы, которую явно невозможно увидеть во время соренований. И поинтересовались, мол, а давно ли сделала себе тату? На что Туктамышева сказала, что это - временная татуировка.

liza_tuktik catch the moment . . . #tuktamysheva #vacation #happy #enjoythemoment #cyprus2019 #happytuktik

Напомним, что в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева после двухлетнего перерыва вновь смогла пробиться на уровень сборной России. Она выиграла один из этапов серии Гран-При и была третьей в финале в Канаде. Однако же из-за болезни пропустила чемпионат России и не попала в сборную на чемпионат Европы. Лизе не удалось пробиться в национальную команду на чемпионат мира после поражения в финале Кубка России, где она стала второй вслед за Евгенией Медведевой. Однако же точка в сезоне была поставлена яркой - она выиграла бронзу на командном чемпионате мира 2019.