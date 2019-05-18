2019-05-18T00:40:51+03:00
Спорт

Туктамышева показала фанам татуировку, которую не увидеть под формой

Фигуристка продолжает проводить прекрасно отпуск на Кипре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева отдыхает на Кипре.Елизавета Туктамышева отдыхает на Кипре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не устает радовать своих многочисленных поклонников яркими фотографиями из отпуска. Она проводит прекрасно время после напряженного сезона на Кипре в компании своего молодого человека - фигуриста сборной России Андрея Лазукина. И Лиза смело выкладывает фото в купальнике с пляжа, демонстрируя прекрасный загар, и даже - татуировку, которая располагается как раз прямо под линией груди.

Даже в своем личном Твиттере фигуристка, которая была очень активна в нем в начале сезона, сделала пост, выложив позитивное фото с пляжа:

liza_tuktikliza_tuktik
Another day , another beach, another skin color . . . #tuktamysheva #vacation #calvinklein #beach #beachgirl
21963 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мое лицо, когда я действительно поняла, что нахожусь на каникулах, - гласит подпись снимка с улыбчивой Елизаветой.

Фанаты в соцсетях обратили внимание на татуировку Елизаветы, которую явно невозможно увидеть во время соренований. И поинтересовались, мол, а давно ли сделала себе тату? На что Туктамышева сказала, что это - временная татуировка.

liza_tuktikliza_tuktik
catch the moment . . . #tuktamysheva #vacation #happy #enjoythemoment #cyprus2019 #happytuktik
18708 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, что в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева после двухлетнего перерыва вновь смогла пробиться на уровень сборной России. Она выиграла один из этапов серии Гран-При и была третьей в финале в Канаде. Однако же из-за болезни пропустила чемпионат России и не попала в сборную на чемпионат Европы. Лизе не удалось пробиться в национальную команду на чемпионат мира после поражения в финале Кубка России, где она стала второй вслед за Евгенией Медведевой. Однако же точка в сезоне была поставлена яркой - она выиграла бронзу на командном чемпионате мира 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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