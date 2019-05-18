2019-05-18T17:11:08+03:00
Звезды

"У меня гранулема": Газманова прооперировали в Германии

Певец долгое время принимал опухоль за простуду
Ольга ЛИБГАРДТ
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В 2011 году врачи обнаружили у артиста гранулему.В 2011 году врачи обнаружили у артиста гранулему.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олег Газманов раскрыл подробности своей болезни. Долгое время известный певец принимал опухоль за простуду.

Олег Газманов терпел болезнь, пока в 2011 году не поехал на обследование в Германию, рассказал он в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Немецкие врачи обнаружили у артиста гранулему. Еще чуть-чуть, и доброкачественная опухоль на голосовых связках могла бы перерасти в онкологию.

"Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться. Сначала считал, что просто простыл. Оказалась, что у меня гранулема", - поделился Газманов.

Врачи в Берлине заявили, что была высока вероятность потери голоса. "Специалист мне сказал, что опухоль вполне могла перерасти в злокачественную. Существовала вероятность, что я вообще больше не смогу петь", - посетовал музыкант.

В Германии Газманова прооперировали. Первые десять дней после удаления опухоли певец разговаривал шепотом. По его признанию, сейчас он счастлив, что все обошлось. "Я радуюсь жизни. Ведь все могло пойти совсем по-другому сценарию", - заявил исполнитель.

А за пять лет до обнаружения опухоли у Олега произошло несчастье. Он потерял маму. Певец признался, что не успел проститься с родительницей. Зинаида Абрамовна умерла в 2006 году.

нее случился инсульт. Я искал людей, которые бы ухаживали за ней. Сам я рядом с ней быть не мог. У меня была активная гастрольная деятельность. Потом она вроде как восстановилась, но вышла на улицу и сломала шейку бедра. Это типичная проблема пожилых людей", - отметил музыкант.

Артист всеми возможными способами пытался перевести маму к себе в Москву, чтобы чаще видеть ее и заботиться о ней. Однако Зинаида Абрамовна наотрез отказалась. "Ничего не предвещало ее смерти... Попрощаться мы, конечно, не успели. Мама похоронена в Калининграде. Вскоре после ее смерти я написал песню «Мама». Очень жаль, что она ее не услышала", - произнес Олег Газманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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