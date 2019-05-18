Тридцать пять тысяч курьеров: что так взбесило нас в рекламе Delivery Club

Вашу пиццу вам доставит специалист по суахили; вашу машину вам помоет редактор отдела культуры... Ваши трусы вам постирает кандидат физико-математических наук, а заливную рыбу принесет сама Барбара Брыльска...Не только мне не дает покоя реклама службы доставки Delivery Club.

Главные герои рекламы - курьеры с высшим образованием.

Вот что здесь не так и в чем новость? Разве сами мы еще студентами не смеялись над своей будущей карьерой: "Что вы можете сказать выпускнику филфака?" "Два латте с сахаром с собой". А разве не всем уже известна история про то, как Нетребко работала уборщицей, прежде чем стать звездой? А разве севастопольские моряки в жаркие дни не подрабатывают таксистами? Разве моя учительница начальных классов не торговала салом на базаре. А разве я сама не работала вахтером в Камерном театре, потому что газета "Челябинский рабочий" находилась на стадии развала и не платила вообще никаких денег.

Почему мы возмущаемся, понятно же, что не место красит человека и все такое.

Но не тут-то было. Реклама эта попала прямо по больному месту. Попала прямо в доминанту ухотомского, искажающую движение всего, что в неё попадает. Нам хотели рассказать о том, как надо с уважением относиться к труду курьеров, потому что среди них - люди с образованием, не хуже, чем у тебя. А мы услышали про другое. Про отсутствие рабочих мест. Про незащищенность граждан. Про нестабильность экономики. "Относись с уважением к труду курьеров, неровен час, сам таким станешь", - вот, что услышал каждый из нас. И хвастовство Хлестакова, заявлявшего про тридцать пять тысяч одних курьеров уже кажется не хвастовством, а мрачным предсказанием. Только какие там тридцать пять тысяч. Нас, курьеров, тьмы и тьмы и тьмы.

Когда видишь эту рекламу - воспринимаешь ее и как унижение человеком человека. Помните, распоясавшаяся старуха из "Сказки о рыбаке и рыбке" одним из своих финальных желаний заказала: "Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках». Это было не просто желание. Это было унижение золотой рыбки. То же унижение прочитывается в рекламе. Наш сервис не просто сервис. Только у нас на посылках - филологи, инженеры, доктора наук. Сегодня они доставляют пиццу, а завтра... Служба секс-услуг. Вас обслужит лауреат госпремии...Не так давно в издательстве Ивана Лимбаха вышла потрясающая книга швейцарского ученого Петера Бири «Жизненный выбор: О многообразии человеческого достоинства».

Вот такие рекламные баннеры висят по городу.Фото: СОЦСЕТИ

Бири долго и подробно исследует вопрос: что называется достоинством и когда мы считаем, что наше достоинство унижено.

Меня удивил один пример. Бири интервьюировал карлика-горбуна, работающего в цирке. В задачу карлика-горбуна входило работать мишенью для толпы, швыряющей в него мячик. Можно ли представить себе большее унижение? Но, к удивлению исследователя, карлик не считал, что он унижен. "Это абсолютно не унижение, потому что меня никто не заставлял это делать. Это мой осознанный выбор и мне нравится моя работа", - заявил интервьюируемый ученому.

И тогда тот сделал вывод. Мы говорим об унижении в том случае, когда выбора не предоставляется, либо он ограничен, либо навязан сверху.

В том, что люди с высшим образованием работают курьерами - нет ничего унизительного. Мы помним наших великих поэтов, работавших какими-нибудь сторожами или кочегарами.

Никого это особенно не унижало. Потому что шли добровольно.

Я не знаю, почему полиглот пошел в курьеры. Может быть, так ему больше нравится и это его выбор. Мало ли почему журналистка работает в доставке? А может, у нее редакционное задание такое.

Думаю, не было бы никакого шума или хайпа, если бы не недавнее страшное происшествие, когда отработав десятичасовую смену в доставке умер парень из Киргизии. После этого о нечеловеческом труде коробейников стало известно всем. После этого растворились иллюзии, будто человек может прийти работать в доставку по доброй воле. Только от отсутствия выбора. Только не от хорошей жизни.

Эта реклама есть унижение человеческого достоинства и именно оно пуще всего возмутило пользователей.

Ну и в заключение скажу, что как бы не казалось отсутствие выбора катастрофическим - выбор все равно есть.

Писатель Леонид Костюков очень любит приводить показательный пример про русского генерала, эмигрировавшего во Францию. Генерал трудился в Париже обычным таксистом, но всегда помнил, что на самом деле он не таксист, а целый генерал. Но однажды, проработав уже энное количество времени в эмиграции, подвозя очередного пассажира, этот человек осознал, что он не генерал более. Он обычный парижский таксист.

Вывод из речи Косткова в свое время потряс меня. "Дело не в твоей профессии, дело в осознании тебя самого внутри тебя. Будь поэтом. И тогда с тобой никогда не случится то, что с генералом. Работая водителем ли, курьером, побираясь ли в метро не от хорошей жизни, ты можешь в любой момент переключить какой-то невидимый рычажок внутри себя. Кто бы ты ни был, где бы ты ни был, ты - поэт. И это никто не отнимет.