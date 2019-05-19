Герман Стерлигов закрыл все магазины в Москве

Очередная весенняя выставка-ярмарка в слободе Германа Стерлигова начиналась с неожиданного анонса: крестьянин, известный своей нелюбовью к городскому укладу жизни, вдруг заявил, что с 18 мая его магазины покидают Москву. Мол, хотите натуральных продуктов — приезжайте к нему в гости и закупайтесь. И народ снова поехал.

«Пусть мужик про платок решает»

Это уже давно известно всем горожанам, которые ждут эти ярмарки: как театр начинается с вешалки, так и слобода Стерлигова — с дресс-кода. Бородатые мужики в хлопковых рубахах и сапогах вглядываются в каждую заезжающую машину, внимательно проверяя: не осмелился ли кто из баб заявится сюда в короткой юбке и мужских штанах, а мужчины — в шортах и с серьгами в ушах? Ибо постановил однажды Стерлигов: таких сюда не пущать, вид должен быть приличный и бабам носить юбки строго в пол. Впрочем, таких нарушителей устоев с годами становится меньше, а если и появляются, то приличные юбки им выдают на входе.

Соблюдение дресс-кода на въезде проверяет охранникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что это девки без платков? - вдруг замечает кто-то из ревнителей слободских порядков. И в самом деле — в прежние ярмарки увидеть женщин без головных уборов было практически невозможно, сегодня же их достаточно много. Неужели и до этого оплота посконности либерализация добралась?

Неужели и до этого оплота посконности либерализация добралась?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да мы и не вводили никогда такое строгое требование к платкам, - пожимает плечами Герман Стерлигов. У него сегодня почему-то вместо привычных, до блеска начищенных гусиным салом сапог, — войлочные чуни. - Это все ваши коллеги переврали. Носить для бабы платок — это символ власти ее мужа над ней, так что пусть он и решает, а не мы. А так все в силе. И про этих тоже, - он указывает на скандальные таблички, запрещающие вход на территорию нетрадиционным в смысле секса гражданам. Таблички, кстати, тоже продаются. По 1000 рублей за штуку.

Таблички тоже продаются - по 1000 рублей за штукуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Сюда лишь 1 продавец из 10 желающих попадает»

Гости сходу оккупируют торг, прицениваясь к товарам и уже набивая бумажные пакеты (по степени вредности пластик здесь приравнен к тем самым нетрадиционным лицам). Многие горожане уже давно заразились этой атмосферой и, подобно многим обитателям слободы, расхаживают в черных сапогах, в которые заправлены широкие штаны, домотканых рубахах и картузах. У некоторых в этот старинный русский наряд, правда, врываются современные цивилизации в виде блютус-гарнитур, вставленных в уши.

В старинные русские наряды врываются атрибуты современной цивилизацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Точно натуральное? - интересуется кто-то из впервые побывавших здесь.

- Обижаешь — мы же Комитет продовольственной безопасности прошли!

Попасть сюда — это как чемпионат выиграть: сначала надо пройти проверку этого комитета — специальной группы парней, которые заранее выезжают на место и проверяют анонсированный товар на вредность в виде химии, антибиотиков и прочего вмешательства цивилизации. В итоге за прилавками сегодня стоят 138 участников.

Контроль комитета продовольственной безопасности проходит только каждый десятый подавший заявкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Можете не сомневаться, - говорит придумавший тот самый комитет Сергий Стерлигов, сын крестьянина. - Сюда лишь 1 из 10 подавших заявку попадает. Остальных отбраковываем.

Проходишь по рядам, и словно классиков перечитываешьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проходишь по рядам, и словно классиков перечитываешь. Тех, которые любили поесть, а потому посвящали еде не одну страницу. Березовый сок на ржаной закваске с Орловской области, завитки душистых говяжьих и бараньих колбас (никакой свинины — это еще одно правило стерлиговской слободы) с Белоруссии, Кубани, Ростовской области, домашние консервы, сухофрукты, ароматная астраханская вобла, разносолы из бочек, зефир из горных яблок, сгущенка из буйволиного молока, копченые бараньи окорока, и всевозможные чаи.

Народ тянется за кошельками, набирая чудодейственные напиткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спиваются от химии!

- Пробуйте, что это? - предлагает сыграть в угадайку бойкий купец, наливая из термоса напиток.

- Ферментированный лист вишни! Очень сильный антиоксидант! - победно выдает он после того, как понимает, что никто не опознал состав. А после и вовсе переходит на стихи. - Вот то, что Чингисхан в походах пил и это ему придавало сил.

Народ тянется за кошельками, набирая чудодейственный чай.

Пластик в слободе под запретомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что в нем?

- Мята, зверобой и душица.

- Такого ты точно не пил, - предлагает попробовать его товар еще один торговец. - Яблочный самогон, тройной перегон. Из сока «Северного синапа» гнали!

Неподалеку — ряды с кубанскими винами, бренди и даже самодельным виски.

Покупают товары на ярмарке даже пенсионерыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Русский человек имеет право выпить натурального напитка, - подбадривает покупателей Стерлигов. - Главное — в меру и не в пост. И не то дерьмо, что в магазинах продают — от этого народ травится!

Борода и рубаха меняет жизнь

Натуральней здесь выглядит и процедура покупки. Вместо «спасибо», «пожалуйста», брошенного на бегу в московских магазинах, начинаются задушевные разговоры. Гости жалуются, как их изматывают бетонные коробки городов, а продавцы рассказывают свои истории крестьянствования — многие из них тоже когда-то были горожанами и успели поработать в офисах, о которых теперь вспоминают с большим отвращением. А теперь гордо рассказывают чудесные истории преображения их коллег, да и их самих: как однажды простой переезд в деревню, русская рубаха, сапоги и отпущенная борода изменила их жизнь. Кто-то пить бросил, кто с семьей соединился, вон тот молодой паренек наперекор односельчанам, считающим, что в умирающей деревне денег не заработаешь, построил печь и каждое утро ездит на автобусе в город, где успешно продает свой хлеб, на зависть землякам зарабатывая по 20 тысяч в неделю.

В центре слободы торговые ряды гудят, словно пчелиный ройФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В глазах уставших горожан от таких историй появляется тоска...

Вертолет, «Майбах» и бараны в «Ауди»

Нагуляв аппетит, люди заполняют два местных ресторана: цены кусаются, но за ухой (900 рублей порция), говядиной в горшочке (800 руб.), винегретом (300 руб.), гречкой (450 руб.) моментально выстраивается очередь. Русская печь специально для такого случая ударно работала всю ночь, выдав 1100 буханок знаменитого стерлиговского хлеба, половину которого смели уже к обеду. А ведь цена по российским меркам немалая — 500 рублей. Но в погоне за натуральностью гости денег не считали. Удивительно, но среди покупателей того самого хлеба попадаются и пенсионеры.

Цены в ресторане сложно назвать среднимиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сынок, в нем килограмм, он натуральный и я им наедаюсь, - убеждала нас одна из них, взяв сразу две буханки. - А то московский-то пустой какой-то…

Русская печь специально для такого случая ударно работала всю ночьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, для этой ярмарки присущи больше другие картинки. Вот на парковке-лужайке с грохотом приземляется вертолет одного московского адвоката, к переполненной стоянке пылит роскошный «Майбах», а возле торговых рядов останавливается недешевая «Ауди», из багажника которой выгружаются несколько свежих бараньих туш. Подобные сцены здесь давно стали обыденными и даже «Лендкрузеру» с прицепом, груженым картошкой, никто давно не удивляется. Удивляются больше другому — зачем Стерлигов закрыл магазины в Москве? Неужели прогорел и никто его хлеб по 1000 рублей покупать не захотел?

На парковке-лужайке с грохотом приземляется вертолетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше нервов тратили

- Ничего подобного! - опровергает слухи предводитель Российского крестьянского собрания Сергий Стерлигов. - Московские магазины были очень выгодны и были даже планы по расширению сетей. Но сделали анализ и поняли: нервов на эти магазины тратили гораздо больше, чем получали денег. Проверки, нормативы эти дурацкие, аренда. Гораздо эффективней просто торговать у нас в слободе. Да и покупателям дешевле выйдет — здесь тот же хлеб по 500 рублей отдаем, а в московских магазинах он по 950 продавался. А сейчас мы заказы для богатых ввели, доставляем продуктовые наборы прямо домой. Средний заказ: 25 тысяч — 50 тысяч рублей. А еще у нас клиенты из Китая и США неожиданно появились. Уже больше 100 человек. Отправляем почтой чай, мед, муку и хлеб. Последний доезжает уже высохшим, но люди радуются.

В подмосковной слободе проходит ярмарка Германа СтерлиговаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метод от всех болезней

Доходит очередь и до мастер-классов. Их здесь более десятка. Дети и взрослые лепят горшки, куют металл, учатся отличать одну лекарственную траву от другой, метают ножи, кормят мягких козочек, катаются на лошадях... А какая же стерлиговская ярмарка без уже знаменитого модного дефиле от его супруги Алены?

- В этом сезоне в моде яркие принты на натуральных тканях: в цветочек, в горошек, - представляет свои работы православный модельер.

Дети и взрослые лепят горшки, куют металл, кормят мягких козочек, катаются на лошадяхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А под занавес сам Герман Стерлигов презентует «метод исцеления от всех болезней». Облачившись в расшитую русскую рубаху, под аплодисменты удивленной публики он погружается в огромный медный чан, в котором, помимо него, уже плавают какие-то травы. Под посудиной горит костер, а потому многим эта сцена тотчас же напомнила сказку про конька-горбунка. Впрочем, как и в сказке, все заканчивается хорошо.

Хлебосольный хозяин Герман СтерлиговФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У меня были проблемы с позвоночником, а после того, как я несколько раз «поварился», это прошло, - рассказывает Стерлигов прямо из чана. - Каждый может им воспользоваться совершенно бесплатно — за здоровье денег не берем! И помните: ярмарка у нас теперь — каждую субботу!