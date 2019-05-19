Алену Делону вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь», несмотря на скандал

Едва было объявлено о том, что Делона отметят в Каннах, как организация «Женщины и Голливуд» под руководством некоей Мелиссы Сильверштейн начала травлю 83-летнего артиста, обвинив его в ксенофобии, гомофобии и сексизме. Поводом послужило признание актера, что за свою бурную жизнь он поднимал руку на женщин, припомнили ему и поддержку «правых» политиков и его высказывания против усыновления детей гомосексуальными семьями.

За день до открытия фестиваля его программный директор Тьерри Фремо казался печальным на одной из пресс-конференций, когда ему пришлось объяснять собравшимся значение Алена Делона для французского и мирового кино и доказывать, что он достоин почетной «Золотой ветви». Удивительно, но действительно есть люди, которым нужно объяснять, что актер определяется не теми суждениями, которые излагает в частном порядке, а прежде всего своими работами. И таких людей, зомбированных узостью своих политических взглядов, становится все больше и больше. «Мы вручаем Делону не Нобелевскую премию мира!» - заявил Фремо, подчеркнув, что каннская награда - это выражение признательности фестиваля за вклад этого, без сомнения, выдающегося артиста в историю кино. «Мы награждаем Делона как художника, отдавая должное его достижениям в киноиндустрии, которые не имеют ничего общего с его политическими воззрениями и дружбой с Жан-Мари Ле Пеном (основателем «правой» партии Национальный фронт - С. Т.). У Делона есть право на эти воззрения, даже если я их не разделяю!». Директор Каннского фестиваля настаивает на том, что возглавляемая им культурная институция продолжит придерживаться принципа свободы самовыражения, ибо как можно заниматься искусство, нарушая базовый принцип, на котором оно строится?

Американкам, явно слабо знакомым с творчеством Делона, снявшегося в десятках шедевров, Фремо посоветовал больше времени уделять своему президенту Трампу - любые высказывания Делона меркнут перед дикостью человека, отрицающего даже изменения климата, которые могут стать летальными для всего человечества. Вот чем лучше бы заняться феминисткам с их петициями, а не пытаться с позиций сегодняшнего дня судить одну из самых ярких звезд французского кино ХХ века. Ясно, что в его жизни было немало разного, в том числе работа с Лукино Висконти, подарившим Делону роли в «Рокко и его братьях» и «Леопарде». Слухи о том, что Делона связывали с Висконти не только совместные работы, продолжают ходить до сих пор, но феминисткам выгодно выхватить одно «гомофобское» высказывание Делона и раздуть из него шум.

Каннский фестиваль, и без того пошедший навстречу «прогрессивным» тенденциям и включающий в свою программу фильмы режиссеров-женщин, даже если они не особенно хороши, не собирается идти на поводу экстремистских групп: во Дворце фестиваля на самом видном месте висит постер с изображением юного красавца Делона в сделавшей его знаменитой роли в фильме «На ярком солнце». Сегодня в рамках официальной программы состоится «рандеву с Аленом Делоном», а вечером - его официальное чествование с показом шедевра Джозефа Лоузи «Месье Кляйн», в котором Делон сыграл главную роль.