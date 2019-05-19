В Англии радикальные исламисты напали на митинг кандидата в Европарламент

В субботу в британском городе Олдем (северо-восточный спутник Манчестера) предвыборный митинг Томми Робинсона закончился массовой дракой с участием мигрантов. Британский политактивист баллотируется на предстоящих 23 мая выборах в Европарламент и заранее анонсировал здесь встречу с избирателями — что пришлось по нраву не всем.

Митинг Робинсона атаковали несколько десятков выходцев из Пакистана и Бангладеш, многие — в масках-балаклавах и с камнями. «Пришедшие на встречу родители с детьми вынуждены были спасаться бегством», — рассказывает кандидат. Полиция, по его словам, заняла пассивную позицию.

Тут надо пояснить, что Олдем — городок непростой, когда-то был одной из жемчужин британского текстильного края. Из ста тысяч жителей примерно 25% — мигранты из Южной Азии. Почти все — законные подданные королевы: некогда их родители приехали в качестве чернорабочих на те самые фабрики, однако второе поколение «новых британцев» интегрировано в общество даже хуже первого. Ситуацию усугубляет то, что ещё с конца прошлого века промышленность здесь в упадке, коренные британцы — тот самый «рабочий класс» — лишаются работы, а их новые сограждане из числа мусульман легко поддаются пропаганде идей радикального исламизма.

Так что предвыборная программа Томми предельно проста: бесконтрольной миграции и джихадизму — нет. Поэтому, убеждены власти и местные СМИ, организатор митинга сам спровоцировал «новых британцев» своими «речами ненависти» в их адрес. Несмотря на всё это, мужчина обещает продолжить предвыборное турне.

36-летний Томми Робинсон — бывший футбольный фанат и активист английского движения против нелегальной миграции, крупные СМИ называют его «ультраправым», а иногда и «фашистом». Ранее он был неоднократно судим и свыше года провёл за решёткой: официально — за уголовные преступления (от хулиганства и общественно опасного поведения до незаконной съёмки судебного процесса на видео); по версии самого Томми, имело место преследование из-за его политических взглядов.