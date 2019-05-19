Центробанк предупредил, что в России скоро станет нечем платить пенсии

Россияне вскоре могут остаться без пенсий. Парадоксально, но этот слух вылетел из уст ответственного чиновника - такое заявление сделал зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

Чистюхин сказал, что на пенсионные фонды наложено слишком много ограничений, поэтому они не могут с прибылью инвестировать средства и в итоге несут убытки, а перекладывают их на получателей пенсий.

В Пенсионном фонде России комментировать эту информацию отказались, ограничившись сухим комментарием, что все обязательства перед ветеранами будут выполнены обязательно. А вот в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) мнения разделились.

В одном из НПФ «КП» сказали, что такая информация из уст чиновника ЦБ — это скорее хорошая информация, чем плохая. Она означает, что мегарегулятор планирует снять часть ограничений на инвестирование пенсионных средств в коммерческие проекты. В другом НПФ выразили противоположное мнение: ограничения нужны потому что ряд фондов добились разрешения на то, чтобы менеджеры могли брать бонусы из пенсионных накоплений, и злоупотребили этим правом. В итоге фонды получили отрицательную доходность, а проще говоря — пенсионеров кинули.

«Государство очень осторожно относится к пенсионным накоплениям, поэтому накладывает ограничения на вложения этих средств в ценные бумаги, если они чреваты рисками. Прибыль, конечно, необходима, чтобы покрывать инфляцию, но главное - сохранить эти деньги», - сказал источник «КП».

По информации этого источника, хорошо работающие НПФ увеличивают активы на 5,2% в год, а это уже выше инфляции.

Чистюхин со своей стороны заявил, что убыточность пенсионных фондов связана с тем, что они обязаны инвестировать средства только через управляющие компании, которые берут за свои услуги слишком большую маржу. Но в самих НПФ на это не обижаются: там считают, что работать через УК просто удобнее.

- Я не волнуюсь за пенсии, государство всегда найдет на них деньги. В крайнем случае допечатать немножечко можно, - сказал «КП» научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики Евгений Ясин. - Но если один из руководителей ЦБ говорит о том, что ограничения по обороту этих средств избыточны, значит надо ожидать, что их уберут. Наша платежная система слишком зарегулирована, а сейчас есть возможность дать ей возможность работать более рационально. Конечно пенсионные деньги должны не лежать пустым грузом, а работать по-рыночному: вкладываться в кредиты и создание новых предприятий. Мы должны эти средства использовать.