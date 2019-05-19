«Стоп, а разве мы не жители Севера?»: О «мусорной правде» и Шиесе от диванных аналитиков

Россия, как известно, начала мусорную реформу. Для всех уже стало очевидно, что растущие объемы отходов, которые производят жители страны, в ближайшие десятилетия угрожают затопить пространство вокруг многих населенных пунктов. Тонуть в мусоре, понятное дело, никто не хочет. Поэтому страна будет постепенно переходить на раздельный сбор мусора, сортировать отдельно стекло, пластик, бумагу, пищевые отходы. Это необходимо, что все эти бытовые отходы, отсортированные по типу, затем перевозились на мусороперерабатывающие заводы, где все это вторсырье будут возвращать в оборот в виде всяких полезных и востребованных вещей. Подобные предприятия уже начинают строиться. В том числе в Московской области. Но на это нужно время. А что делать с нашим сегодняшним мусором прямо сейчас?! При том, что заложенные в советское время свалки переполнены. Теперь их закрывают и запускают рекультивацию.

Один из проверенных за рубежом форматов - захоронение брикетированного мусора. Бытовые отходы сортируются, измельчаются, прессуются и укладываются в специальные герметичные пакеты. Такая площадка должна появиться у станции Шиес в Архангельской области. В течение 20 лет сюда планируют перевозить из столичного региона по железной дороге брикетированные отходы. Никакого вреда окружающей среде это не нанесет. На жилой сектор тоже не повлияет (до ближайшего небольшого поселка более 20 километров). Здесь же, по такой же технологии, будут собирать и мусор из Архангельской области. На предприятии будет создано 500 рабочих мест. Плюс многомиллионные дополнительные налоговые поступления. Для региона это очень важный проект.

Тем не менее в соцсетях очень часто возникают посты о «мусорной правде» вокруг Шиес. Что это будут груды воняющего мусора с кишащими крысами. В общем, пользователи фейсбуков и вконтактиков рисуют самые страшные картины.

По поводу этой истерии, развязанной диванными аналитиками, откровенно недоумевает известный архангельский краевед, секретарь попечительского совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Владимир Станулевич. Публицист опубликовал колонку на сайте издательства Regnum.

«Север - не помойка!» - правильный лозунг, - пишет Станулевич. - Цель, к которой надо идти, борясь с искушением бросать бумажки в окно, споря с соседями, бюрократами и даже борцами против мусора - если они уводят в сторону».

Публицист удивлен, что так много людей озабочены судьбой еще не реализованного экотехнопарка «Шиес» (от него до Архангельска 800 с гаком километров), фантазируя, как там все будет плохо, но при этом почему-то не замечают действующие свалки, которые уже сейчас растут и дурно пахнут в разных частях Архангельской области. О них почему-то в соцсетях и на различных «антимусорных» митингах - ни слова.

«Вопрос не к гражданам, а к тем, кто пишет сценарии митингов, придумывает тексты лозунгов. К организаторам протестов вопрос. Почему никто из них слова не сказал о существующей проблеме, а говорят исключительно о проблемах завтрашних. Ни одно СМИ, специализирующееся на мусорной тематике, не пишет... Не странно ли, что заодно с ними о происходящем на городских свалках помалкивают власти Архангельска и Северодвинска? И почему о вонючих горах нет ни слова от экологов?»

По словам Станулевича, «организаторы митингов не идут туда, где нет хайпа, СМИ и внимания мировой общественности, где люди молча зажимают носы от вони».

У публициста много вопросов и к участникам этого интернет-протеста, и к обычным гражданам, которые невольно реагируют на ужасы из соцсетей.

«Можем ли мы обратить внимание протеста на мусорную катастрофу, уже происходящую в паре километров от домов? Стоп, а разве мы не жители Севера? Разве не можем требовать от организаторов митингов прекратить замалчивать победившие на Окружном шоссе шиес и полушиес в Северодвинске. Неужели не можем потребовать мусороперерабатывающего завода - чтобы избавить от новых? Эти требования будут тестом на правду — будут все вышеупомянутые бороться с городскими свалками, а не странно молчать — значит на самом деле они за «Север - не помойка».