Канны-2019: Осколки «русского мира»

Показанный в «Двухнедельнике режиссеров» латвийско-бельгийский «Олег» Юриса Курзиетиса - пессимистическая социальная драма, исследующая психологию постсоветского гастарбайтера в Европе. Олег - не слишком развитой русский парень из Латвии, работающий мясником в Брюсселе. Он обладает способностью притягивать к себе проблемы и лишен всякого социального иммунитета. В жирующей самодостаточной Европе он, ясное дело, не нужен никому - даже полиции, которую не интересует несколько украденных им в универсаме бутылок водки. Лишившись работы, Олег попадает под влияние гнуснейшего польского проходимца, легко превращающего его в своего раба с планами по внедрению в криминальные сети. Умеющий ловко разделывать мясные туши Олег, казалось бы, вот-вот и в порядке мести разделает точно так же и Анджея, - но нет, это реалистическая драма, а не жанровое кино. Поэтому отобравший у него паспорт Анджей продолжит над ним измываться. Все, на что способен этот герой - звонить бабушке в Ригу и ждать чуда от православного Бога, к иконе которого в финале и припадает.

В «Двухнедельнике режиссеров» показали латвийско-бельгийский фильм «Олег» Юриса Курзиетиса

Осколки «русского мира» наносят ответный удар в гремучей, виртуозной человеческой комедии Кирилла Михановского «Дай мне свободу» (Give Me Liberty) - вольной интерпретации личного опыта режиссера, успевшего поработать в американском городе Милуоки водителем шаттла для людей с ограниченными возможностями. Главный герой, молодой русский парень по имени Вик (Крис Галаст) - явный аватар самого режиссера; мы наблюдаем его на протяжении одного дня, полного бесконечных суетливых перемещений и мелких сумасшествий. Одно утро чего стоит: ненормальный русский дедушка, зацикленный на постоянном приготовлении курицы, чуть было не поджигает весь дом, группа русско-еврейских бабок требует от Вика отвести их на кладбище, чернокожая клиентка ждет его у дома в инвалидной коляске, да еще на его голову падает типичный русский парень Дима - выражение мятежного духа, не поддающегося никакой ассимиляции. Улицы Милуоки, по которым колесит Вик на своей «газели», тем временем, полыхают огнем: кипят протесты чернокожих против жестокости полиции. Анархическую структуру фильма, напоминающего раннего Кустурицу, усугубляют населяющие его маргиналы всех мастей - иммигранты, полунищие афроамериканцы, инвалиды, люди с особенностями развития и т.д. - по отношению к которым автор испытывает чисто русскую эмпатию.

Кадр из фильма «Озеро диких гусей»

В главном конкурсе же давали фильм о, наоборот, загадочной китайской душе - «Озеро диких гусей» победителя Берлинского фестиваля Дяо Инаня. Главный герой - романтический уголовник, попавший в летальную передрягу, столкнувшую лбами полицию с мафией по перепродаже мотоциклов. За ним охотятся и те, и другие, но на его стороне «пляжная красавица» (китайский эвфемизм для слова «проститутка») с трудной судьбой, готовая не только морально поддержать, но и орально удовлетворить. Ну и, конечно, забрать себе деньги, которые дают за его голову. В фильме присутствует несколько довольно нетривиальных для китайской закрытости полуэротических сцен, но главное, конечно, сцены массовых побоищ, убийств и драк. Их немного, но сделаны они с большой выдумкой и чувством стиля. Чего стоит хотя бы насаживание человека на зонтик с последующим его открытием! На премьеру фильма пришел сам Тарантино, слывущий большим энтузиастом азиатского кино. Не удивлюсь, если он потом творчески переосмыслит подсмотренные у китайских товарищей находки.