2019-05-20T13:15:24+03:00
Наука

Ученые уверены: отрицательная калорийность – миф

А ведь еще недавно назывался целый перечень продуктов с низкой калорийностью
Ольга АНТОНОВА
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Низкокалорийный коктейль: морковка и сельдерей.Низкокалорийный коктейль: морковка и сельдерей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если спросить у Google про низкую калорийность, то он сразу выдает список продуктов, которые ее обладают. Там сельдерей, салат, огурцы, капуста. Однако, как говорят ученые Дортсмудского университета верить ему нельзя. Оказывается, что организм настолько хитро устроен, что может извлекать энергию даже из таких продуктов. Отличие заключается лишь в количестве этой энергии.

В качестве эксперимента ученые в течение 10 дней ящериц из семейства агамовых то морили голодом, то давали им сырой сельдерей. Исследователи рассчитали потери энергии на пищеварение, испражнения и получили результат чистой прибавки энергии.

Оказалось, что пресмыкающиеся треть потребляемых калорий использовали на пищеварение, еще 43% − на выведение продуктов жизнедеятельности, остальное оставалось в организме. Получается, что продукты с отрицательной калорийностью дают организму от 20 до 50 % заложенной энергетической ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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