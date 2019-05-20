С ночи 20 мая россияне могут наблюдать движущуюся «звездочку» МКС на небе

О предстоящем небесном шоу рассказали астрономы Московского Планетария. Предупредили, что с 20 по 29 мая 2019 года МКС станет хорошо заметной на ночном небе. Станцию попадет под солнечные лучи, засверкает отраженным светом словно Луна и «вспыхнет» яркой звездочкой, которая будет, не мерцая, перемещаться с запада на восток.

Некоторые энтузиасты ухитряются фотографировать МКС на фоне Солнца.

Александр Перхняк, астрофизик, сотрудник Московского Планетария, рекомендует искать МКС в западной части небосвода. Белый цвет «звездочки» будет меняться на красновато-оранжевый — по мере погружения МКС в тень Земли. В эти моменты космонавты, находящиеся на борту, видят, как заходит Солнце.

Кстати, можно заранее узнать, когда и где МКС покажется на небе. В этом помогут сайты heavens-above.com и mks-online. Здесь же можно посмотреть, что видно из окна МКС в режиме реального времени.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Первый модуль МКС был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года.

Весит МКС более 400 тонн. Она протянулась на 109 метров. Вместе с фермами солнечных батарей раскинулась в ширину на 73 метра. Объект — самый крупный на орбите. Поэтому не удивительно, что его видно невооруженным глазом.

МКС - причудливое сооружение.

МКС летает на высотах от 337 до 430 километров со скоростью около 8 километров в секунду, делая один оборот вокруг Земли примерно за 93 минуты.

За 20 лет МКС пролетела примерно 5 миллиардов километров. Двигалась бы прямо — миновала бы уже Нептун. То есть, вылетела бы за пределы Солнечной системы.

Сейчас на станции 6 человек: из России — Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы — Энн МакКлейн, Ник Хейг, Кристина Кох, канадец Давид Сан-Жак.