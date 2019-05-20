Ольга Орлова отказывается от бургеров, чтобы все-таки выйти замуж

Как-то в интервью Ольга Орлова призналась, что вокруг ее личной жизни ходило столько разных слухов и сплетен, что в какой-то момент она устала их опровергать и перестала рассказывать о своих возлюбленных. Известно, что красавица несколько лет состояла в гражданском браке с неким бизнесменом, однако, судя по тому, что в последнее время телеведущая много говорит о том, что с удовольствием вышла бы замуж, это партнерство не сложилось.

Еще одно подтверждение, что телеведущая – девушка на выданье она дала сама, когда опубликовала в своем инстаграме видео с пикника на свежем воздухе. На кадрах в сториз можно увидеть, как компания друзей звезды готовит на гриле самые разнообразные угощения, в числе которых оказались гамбургеры. Увидев фастфуд, подруга Жанны Фриске тут же заявила, не будет его есть. И тут же в шутку добавила, мол, она не намерена портить свою идеальную фигуру, которую «никто пока не видел».

«Не надо девушкам, а то мы замуж никогда не выйдем. Ну, я не выйду. Некоторые уже замужем», – высказалась певица.

Надо отметить, что еще недавно в очередной раз пожаловалась на схожую проблему и Ольга Бузова. Тоже ведущая «Дом-2» призналась, что очень бы хотела встретить любимого мужчину, но к сожалению, никак не получается.