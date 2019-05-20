Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Больше года назад Фрейю Зильбер выгнал из дома сын Марии Шукшиной – Макар. Женщина уже тогда была беременна, но звездный наследник не смог простить своей возлюбленной тот факт, что она написала на него заявление в полицию. Там гражданская жена заявила, что Макар употребляет запрещенные вещества, а еще постоянно бьет ее. Эту историю тогда подхватили телеканалы и Фрейя стала частным гостей телеэфиров. На днях она снова стала героем программы «Прямой эфир».

Молодая мама рассказала, что ей катастрофически не хватает алиментов в размере 7 тысяч рублей, а экс-избранник написал на нее заявление в органы опеки, чтобы вписать свое имя в свидетельство о рождении маленького Макара.

Этот поступок сильно испугал Зильбер и теперь она боится, что у нее могут забрать ребенка звездная семья. Фрейя во время эфира попросила дочь Марии – Анну повлиять на ее брата. Та в свою очередь заявила, что этого бы ничего не случилось, если молодая мама позволила отцу ребенка общаться с ним. А Фрейя использует малыша как средство манипуляции.

Также Анна заявила, что поведение Фрейи бывает неадекватным, так недавно она разгромила квартиру Марии Шукшиной, родной бабушки ее маленького сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка Макара Шукшина оказывала эскорт-услуги и родила ребенка в 14 лет

Сам Макар Шукшин, сын актрисы и телеведущей Марии Шушкиной, надеялся, что скандал, в котором его девушка обвинила его в употреблении наркотиков и рукоприкладстве, быстро сойдет на нет, однако, Фрейя Зильбер не собирается молчать и охотно рассказывает в эфире телешоу подробности своей жизни со звездным наследником. (подробности)