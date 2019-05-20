2019-05-20T19:03:48+03:00
Звезды

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Фрейя Зильбер боится, что сын звезды отнимет у нее ребенка
Ольга АНТОНОВА
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Фрейю Зильбер выгнал из дома сын Марии Шукшиной – МакарФрейю Зильбер выгнал из дома сын Марии Шукшиной – МакарФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Больше года назад Фрейю Зильбер выгнал из дома сын Марии Шукшиной – Макар. Женщина уже тогда была беременна, но звездный наследник не смог простить своей возлюбленной тот факт, что она написала на него заявление в полицию. Там гражданская жена заявила, что Макар употребляет запрещенные вещества, а еще постоянно бьет ее. Эту историю тогда подхватили телеканалы и Фрейя стала частным гостей телеэфиров. На днях она снова стала героем программы «Прямой эфир».

Молодая мама рассказала, что ей катастрофически не хватает алиментов в размере 7 тысяч рублей, а экс-избранник написал на нее заявление в органы опеки, чтобы вписать свое имя в свидетельство о рождении маленького Макара.

Этот поступок сильно испугал Зильбер и теперь она боится, что у нее могут забрать ребенка звездная семья. Фрейя во время эфира попросила дочь Марии – Анну повлиять на ее брата. Та в свою очередь заявила, что этого бы ничего не случилось, если молодая мама позволила отцу ребенка общаться с ним. А Фрейя использует малыша как средство манипуляции.

Также Анна заявила, что поведение Фрейи бывает неадекватным, так недавно она разгромила квартиру Марии Шукшиной, родной бабушки ее маленького сына.

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Сам Макар Шукшин, сын актрисы и телеведущей Марии Шушкиной, надеялся, что скандал, в котором его девушка обвинила его в употреблении наркотиков и рукоприкладстве, быстро сойдет на нет, однако, Фрейя Зильбер не собирается молчать и охотно рассказывает в эфире телешоу подробности своей жизни со звездным наследником. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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