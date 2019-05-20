«КП» объявляет Всероссийский арктический конкурс эссе!

Впереди жаркое лето, а это значит, что пора отправляться в Арктику! В преддверии Дня полярника ИД «Комсомольская правда» и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) проводят конкурс эссе «ПОРА в Арктику!», в котором мы ждем от читателей ответ на вопрос, почему они хотели бы побывать на северных территориях нашей бескрайней страны. Прямо так и начинайте ваши работы: «Я хотел бы побывать в Арктике, потому что... ».

На самом деле, причин для поездки в Арктический регион РФ множество: бескрайние просторы, первозданной красоты природа, льды, белые медведи… А еще там можно жить и работать! Как известно, в арктических широтах сосредоточено 70% всех ресурсов нашей страны, и будущее у этого региона грандиозное.

Публикуйте свои работы на сайте kp.ru и выигрывайте приз - комплект одежды для поездки в Арктику: пуховик и настоящие северные унты.

Аудитория «Комсомолки» также выберет своих фаворитов и наградит их призами зрительских симпатий.

В составе жюри – знаменитый арктический путешественник, директор «Лаборатории путешествий» Матвей Шпаро.

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 20 мая по 10 июня!