Гламурная телеведущая увеличила ягодицы "ядовитыми" имплантами

Колумбийская телеведущая Джина Калдерон пожаловалась на последствия операции по увеличению ягодиц. Гламурная телеведущая предостерегла девушек от подобных вмешательств, заявив, что "лучше качать попу в спортзале, чем на операционном столе".

27-летняя Джина Калдерон решилась увеличить ягодицы три года назад. По ее словам, она страдала из-за низкой самооценки и думала, что это ей поможет чувствовать себя лучше. Однако вскоре у нее начались проблемы со здоровьем. Гламурной брюнетке вставили "ядовитые" импланты.

yinacalderonoficial 27-летняя Джина Калдерон решилась увеличить ягодицы три года назад

Но самое страшное произошло позже. После удаления биополимерного материала из ягодиц у Джины начался фиброз. На фоне воспалительного процесса происходит разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений. Теледива испытывает сильные боли и вынуждена постоянно ходить к врачу.

Она прошла 17 косметических вмешательств. "Даже не думайте вводить посторонние вещества в свои ягодицы. Лучше качать попу в спортзале, чем на операционном столе", - призвала она подписчиков.

yinacalderonoficial Гламурная брюнетка прошла 17 косметических вмешательств

Звезда считает, что вживленные в ее тело импланты отравили организм. После их удаления в ягодицах остались уплотнения, похожие на крупные шарики. "Доктор уже убрал из меня почти 80% этого яда. Сейчас мне намного лучше, но это еще не все. Сколько времени займет полное удаление, я не знаю, и врач не знает", - рассказала Калдерон.

Джина говорит, что должна послужить примером того, что никому и никогда не нужно вводить посторонние вещества в свое тело. "Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано", - написала она.