Си Цзиньпин станет главным гостем ПМЭФ

Особый статус Петербургскому международному экономическому форуму придают его важные гости и делегации. В разные годы на форуме побывали: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель Совета министров Италии Маттео Ренци и другие важные правительственные чиновники.

В 2019 году главным гостем на форуме в Петербурге станет председатель КНР Си Цзиньпин. Детали участия китайской делегации будут оглашены в ближайшее время, сообщает пресс-служба форума. Из высокопоставленных чиновников в Северную столицу может приехать также канцлер Австрии Себастьян Курц. Президент России пригласил его принять участие в ПМЭФ во время недавних переговоров в Сочи.

Под вопросом пока участие в форуме президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его визит анонсировал глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас.

- Венесуэла, конечно же, примет участие в ПМЭФ. Мы пока не решили, кто войдет в нашу делегацию, но надеемся, что президент сможет принять участие в форуме и встретиться с президентом Путиным,— заявил Арреаса на пресс-конференции в Москве. Организатор форума — фонд «Росконгресс» — официальной информацией об участии Мадуро в форуме не располагает.

Кроме того, на ПМЭФ могут приехать министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Оба рассказали о своем желании через информагентства.

Более полный список важных гостей станет известен ближе к началу мероприятия. Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня.