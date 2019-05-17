2019-05-17T15:03:22+03:00
Спорт

ВАДА готовится открыть новые дела против россиян на основе базы данных

Новости сообщил на совете учредителей агентства Гюнтер Юнгер
Сергей КИРИЛЛОВ
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ВАДА собирается открыть первую порцию громких дел на основании данных, полученных из московской антидопинговой лабораторииВАДА собирается открыть первую порцию громких дел на основании данных, полученных из московской антидопинговой лабораторииФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) собирается открыть первую порцию громких дел на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом на заседании совета учредителей ВАДА в Монреале заявил руководитель Департамента расследований Гюнтер Юнгер, сообщает сайт InsideTheGames.

В принципе, здесь нет никакой сенсации - об этом еще в начале весны предупреждал глава Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус. Произошло это вскоре после того, как московская антидопинговая лаборатория выдала ВАДА более 2 тысяч запрошенных допинг-проб, которые хранились еще с Олимпиады-2014 в Сочи. Теперь их сравнили с компьютерными данными, которые были украдены с жесткого диска московской лаборатории заместителями Родченкова еще в 2017 году. Плюс с теми документами, что РУСАДА официально отдала комиссии ВАДА, побывавшей в Москве в январе 2019 года. И, судя по всему, что-то сошлось...

Чем это грозит?

Новыми разоблачениями отдельных спортсменов и пересчету медалей. Но, очень надеемся, что это уже не коснется будущих Олимпийских игр-2020 в Токио, куда наша команда должна отправиться под своим флагом.

Напомним, что еще в феврале 2018 года, сразу после окончания Игр в Пхенчхане, МОК вернул статус Олимпийскому комитету России. РУСАДА, дисквалифицированное в 2015 году, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года с условием предоставления доступа к базе данных. Не вернули мандат только Российской федерации легкой атлетики, чьи спортсмены до сих пор выступают в нейтральном статусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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