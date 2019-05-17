ВАДА готовится открыть новые дела против россиян на основе базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) собирается открыть первую порцию громких дел на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом на заседании совета учредителей ВАДА в Монреале заявил руководитель Департамента расследований Гюнтер Юнгер, сообщает сайт InsideTheGames.
В принципе, здесь нет никакой сенсации - об этом еще в начале весны предупреждал глава Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус. Произошло это вскоре после того, как московская антидопинговая лаборатория выдала ВАДА более 2 тысяч запрошенных допинг-проб, которые хранились еще с Олимпиады-2014 в Сочи. Теперь их сравнили с компьютерными данными, которые были украдены с жесткого диска московской лаборатории заместителями Родченкова еще в 2017 году. Плюс с теми документами, что РУСАДА официально отдала комиссии ВАДА, побывавшей в Москве в январе 2019 года. И, судя по всему, что-то сошлось...
Чем это грозит?
Новыми разоблачениями отдельных спортсменов и пересчету медалей. Но, очень надеемся, что это уже не коснется будущих Олимпийских игр-2020 в Токио, куда наша команда должна отправиться под своим флагом.
Напомним, что еще в феврале 2018 года, сразу после окончания Игр в Пхенчхане, МОК вернул статус Олимпийскому комитету России. РУСАДА, дисквалифицированное в 2015 году, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года с условием предоставления доступа к базе данных. Не вернули мандат только Российской федерации легкой атлетики, чьи спортсмены до сих пор выступают в нейтральном статусе.
ИСТОЧНИК KP.RU