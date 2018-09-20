РУСАДА восстановлено в правах. Что будет дальше

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-20T19:11:12+03:00

После решения, принятого на Сейшелах, была завершена "война" с ВАДА, которая продолжалась с ноября 2015 года

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Можно перевести дух на пару мгновений - российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в правах. Исполком ВАДА проголосовал за то, чтобы российский спорт перестали травить. Теперь Россия может надеяться, что нашим паралимпийцам и легкоатлетам вернут флаг. А мы мы будем более-менее уверенными, что на Олимпиаду-2020 поедет не неведомая «Объединенная команда», а сборная России.

Чего нам это стоило

С ноября 2015-го тянулся этот кошмар. ВАДА последовательно давило на Россию по всем фронтам. Вооружившись показаниями бежавшего в США Григория Родченкова, Всемирной антидопингове агентство дожимало российский спорт всеми способами - Россию лишали медалей, отнимали флаг, дисквалифицировали целые федерации и даже Паралимпийский комитет страны.

Нам иногда удавалось отбиваться - например, через Спортивный арбитражный суд российские атлеты возвращали себе награды Сочи-2014. Но в целом ощущение, что голова российского спорта лежит на плахе, и в любой момент ВАДА может опустить топор, не отпускало. Сейчас уже легче. Кажется, самое страшное уже позади.

За эти три года изменилось немало. Ушел в отставку глава Минспорта Виталий Мутко, сменился президент Олимпийского комитета России, мы съездили на Олимпиаду в Пхенчхан под олимпийским флагом. Но часть атлетов, таких, например как Антон Шипулин или Виктор Ан, так не получили объяснения, почему их не было на Играх-2018. Так что еще кто-нибудь наверняка подсчитает, сколько загубленных карьер спортсменов стоила нам эта война с ВАДА.

Условия перемирия

Кто в ней победил? Не факт - что ВАДА. Но точно не мы. России пришлось признать, что допинговые нарушения были. Кроме того, мы должны до конца года пустить инспекторов ВАДА к данным Московской антидопинговой лаборатории. Она, как подозревают в том самом Всемирном антидопинговом агентстве, скрывала положительные пробы. Посмотрим, насколько эти подозрения имет под собой основания.

Но и ВАДА не празднует победу. Там были те, кто хотел большего, кто хотел бы вечно держать над российским спортом занесенную кувалду. И сейчас Всемирное антидопинговое агентство будет отбиваться от пиар-атаки. Первая волна наступления уже обрушилась. И как всегда в авангарде - Григорий Родченков. «Решение ВАДА о восстановлении России представляет собой величайшее предательство против чистых спортсменов в олимпийской истории», - заявил его адвокат Джим Уолден.

Чего мы добились

Но невозможно жить в состоянии войны вечно. Российскому спорту нужен был прорыв - хот бы для того, чтобы спокойно возвращать себе потерянные позиции. Теперь мы, например, можем восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. «Решение может принять только совет ИААФ, ближайшее заседание которого состоится в начале декабря в Монако. Раньше этого времени нас никак не восстановят», - заявил президент ВФЛА Шляхтин.

Так же Россия вправе надеяться на восстановление Паралимпийского комитета - там собираются добиваться заседания МПК, и там настаивать на снятии санкций и возвращении российского флага. Полны оптимизма биатлонисты. Они тоже будут собирать исполком Международного союза, чтобы с российского биатлона сняли все ограничения. А заодно бороться за проведение чемпионата мира по биатлону 2024 года - ведь ЧМ-2021 у Тюмени отняли.

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