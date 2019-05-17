2019-05-17T15:35:33+03:00
В мире

Норвежскую принцессу лишают титула за связь с шаманом

В королевской семье назревает скандал
Алексей ВАРЕНОВ
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Принцесса - единственная дочь норвежского короля Харальда ПятогоПринцесса - единственная дочь норвежского короля Харальда Пятого
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Сегодня Норвегия отмечает 205-ю годовщину Конституции - главный праздник страны. Ежегодно в этот день вся королевская семья собирается на балконе дворца в Осло поприветствовать нацию. В этом году благородную компанию голубых кровей мог разбавить шаман из Лос-Анджелеса

Королевский двор долго молчал по поводу нового любимого мужчины принцессы Мерты-Луизы и их совместного бизнеса. Принцесса - единственная дочь норвежского короля Харальда Пятого. В линии наследования она стоит четвертой, после младшего брата Хокона и его детей. Поэтому личной свободы девушке изначально давали больше. Когда в 2002-м году она решила заняться бизнесом в сфере альтернативной медицины, ее перестали именовать “королевским высочеством” и она, как простые норвежцы, начала платить налоги.

Возможно, что скоро Мерта-Луиза - разведенная мать трех девочек - лишится своего последнего титула “высочество”. Ибо испытывать терпение норвежского общества становится все сложнее. Когда принцесса заявила о своих паранормальных способностях и умении общаться с ангелами и написала об этом пару книг, это еще восприняли как милое чудачество. Однако, когда Мерта-Луиза решила устроить по стране лекционное турне “Принцесса и шаман”, это сочли уже выходящим за рамки приличного.

Дело даже не в ее компаньоне-любовнике, гаитянском шамане Дуреке Верретте из Лос-Анджелеса, который “умеет расщеплять атом и лечить рак”. И не в том, что альтернативная медицина в лечении серьезных заболеваний незаконна. Многие норвежские издания прямо назвали скандалом и пятном на репутации королевского дома использование официального титула для раскрутки сомнительного коммерческого проекта. Король, похоже, с этим согласился. А с королем не поспоришь…

Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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