2019-05-17T15:58:57+03:00
Недвижимость

К ноябрю все российские города оценят по степени комфортности

Индекс качества городской среды повлияет на финансирование регионов и оценку эффективности работ по благоустройству
Елена МАКСИМОВА
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Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАССЗаместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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Первые расчеты по новому индексу качества городской среды, разработанному Минстроем и Дом.РФ совместно с КБ «Стрелка», будут готовы к 1 ноября 2019 года. Об этом, а также о сути методики и новом подходе к формированию городской среды рассказали на пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, заместитель гендиректора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова и директор по проектам КБ "Стрелка" Дарья Буркова.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» поставлена задача к 2024 году сократить в два раза количество городов с неблагоприятной городской средой. А сам показатель индекса качества городской среды должен вырасти на 30%. Вот и разработана методика расчета такого индекса, в соответствии с которым впредь будет оцениваться эффективность работы в регионах по благоустройству городов.

- Что такое качественная городская среда? Это не только наши дворы и общественные пространства. Это и хороший транспорт, и безопасность, и демография, и то, как развивается малое и среднее предпринимательство. Мы постарались отразить в индикаторах все стороны городской жизни, - пояснил принципы расчета индекса Максим Егоров.

Например, будет учитываться доля дорожной сети в городе, обеспеченной ливневкой. Поскольку «болото» на тротуарах и проезжей части, безусловно, на качество жизни в городе влияет не в меньшей степени, чем обустроенность двора. То же касается загруженности дорог, аварийности.

- Индекс не имеет аналогов в мире и подготовлен в том числе с учетом зарубежного опыта. При его разработке проанализировано множество аналогичных показателей, рассчитываемых в других странах. Были отобраны и проанализированы порядка 200 показателей. Из них выбраны те, которые можно применить именно к нашим городам и которые они смогут собирать ежегодно, - рассказала Кристина Ишханова.

Она также напомнила, что в целом качество городской среды будет оцениваться по 36 индикаторам, учитывающим шесть типов пространств (жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство) и шесть критериев, наиболее важных для среды обитания (безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность органов власти).

Заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова. Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова. Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

При этом будет выделено 10 разных групп городов - в зависимости от их размера и климатических условий.

- Города-миллионники не должны сравниваться с теми, где население — меньше 100 тысяч, а северные регионы — с Сочи, потому что у них, конечно же, очень разные условия, - пояснила Кристина Ишханова.

К контролю за объективностью оценок будут подключены в том числе общественные и молодежные организации, волонтеры. Это необходимо для того, чтобы местные чиновники не пытались проводить благоустройство лишь на бумаге.

- Индекс качества станет не просто рейтингом, а показателем оценки эффективности использования регионами и муниципалитетами средств, которые они получают в рамках проекта по созданию городской среды, - также сообщил Максим Егоров.

Сейчас средства из федерального бюджета на формирование комфортной среды в регионах распределяются по методике, учитывающей прежде всего численность населения того или иного города.

- В будущем мы будем ее менять, - заявил замминистра. - Конкретнее можно будет говорить уже в ноябре, когда будут сделаны первые расчеты индекса качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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