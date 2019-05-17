Пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах не будет

Кабинет министров считает, что вводить пошлину на ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов неправильно. Это приведетк тому, что налоговая нагрузка на россиян вырастет слишком сильно. Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов в интервью «Известиям» назвал это кардинальной мерой.

Напомним, Ассоциация компаний интернет-торговли месяц назад предложила признать поставки товаров из-за рубежа внешнеэкономической деятельностью и обложить ее пошлиной. Один из доводов: мол, нынешняя ситуация ставит отечественных онлайн-ритейлеров в невыгодное положение. Они-то платят НДС с проданных товаров (20%). А если что-то завозят через границу, то платят еще и пошлину (5 - 10%). А зарубежные компании от этих налогов и сборов освобождены. В итоге возникает неравная конкуренция, в которой, естественно, побеждают китайские продавцы.

Все это отражается на российском бизнесе, посчитали эксперты. Причем как на торговых точках на улицах, так и на онлайн-магазинах. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить поставки из-за рубежа дополнительной пошлиной в 15% от стоимости товара. Тем не менее в Минкомсвязи считают, что российскому бизнесу такая мера не поможет. По словам Мамонова, отправления из третьих стран будут направлять через государства-члены Евразийского экономического союза.

Напомним, сейчас вводятся поэтапные ограничения для розничных покупок товаров за рубежом. С 1 января 2019 года беспошлинный порог снизился вдвое - до 500 евро в месяц и не больше 31 кг за этот срок. Все, что больше, облагается пошлиной в 30% с суммы превышения. С 2020 года ценз снизят еще сильнее. С этого времени заказывать без пошлины можно будет товары не дороже 200 евро. Но расчет будет делаться на каждую конкретную посылку, а не на человека в месяц.