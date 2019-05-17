Молодая жена Диброва разозлила откровением о своей прислуге

Полина Диброва попала в немилость подписчиков. Молодая супруга Дмитрия Диброва разозлила поклонников заявлением о прислуге.

Полина Диброва не раз признавалась о том, что любимый муж давно освободил ее от домашних обязанностей. У семьи 59-летнего телеведущего есть домработница, которая готовит и убирает, помощники по саду. Также Полина пользуется услугами няни. Женщина помогает многодетной матери управляться с воспитанием троих детей.

Не так давно Диброва осталась на семь дней без прислуги. Это произошло впервые за 10 лет, о чем Полина сообщила подписчикам. И хоть многодетная мамочка и наслаждалась общением со своими детьми, но, по ее словам, она не хотела бы и дальше жить в таком режиме. "Мне важно быть красивой, ухоженной и счастливой, радовать мужа, чем быть мастерицей на все руки", - поделилась Полина.

polinadibrova Молодая жена Диброва осталась одна с тремя детьми

Вряд ли она ожидала, что народ негативно отнесется к ее откровениям. Признание разозлило подписчиков, которые самостоятельно справляются с домашними обязанностями.

"Зажралась!", - самое мягкое, что услышала в свой адрес молодая жена знаменитого телеведущего. Фолловеры напомнили, что во все времена женщины успешно обходились без посторонней помощи, справляясь с детьми, домом, работой и мужем. Градус людского возмущения оказался настолько высок, что Диброва молчать не стала.

Она считает, что окружающие завидуют ее счастью и тому, что она может позволить себе нанять прислугу и переложить на них рутинную работу по дому. "Десять лет я не находилась в доме без посторонних людей. При всем уважении к моему персоналу. Но это трудно. Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Люди в квартирах не справляются с хозяйством, а тут целый дом и три ребенка", - спокойно ответила она хейтерам.

polinadibrova Полина Диброва оказалась в центре скандала из-за прислуги в доме

30-летняя Диброва не без гордости заявила, что ее муж сделал все от него зависящее, чтобы у нее было свободное время на себя, а материнство было бы ей в радость. "И еще. Те, кто особенно пушили свои хвосты и били кулаками в грудь: «Я все сама!» Респект. Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? У моего нет возможности - ведет телепередачи для вас активно! Бабушки далековато живут. Дети видят каждый день счастливую и ухоженную маму. Так что же это? Зависть?", - осадила злопыхателей молодая мать.

polinadibrova 59-летний Дмитрий Дибров пылинки сдувает с 30 летней жены

Полина заверила, что не сердится и не расстраивается, но читать ей такое совсем не хочется. "Активные самостоятельные мамы, откуда у вас берется время писать гадости в чужих аккаунтах? Не понимаю. Шесть рук? Занимайтесь своим счастьем, а не ярким комментированием чужой жизни", - посоветовала завистникам Полина Диброва.