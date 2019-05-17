Канны-2019: Элтон Джон стал героем мюзикла

Фильм «Рокетмен» (так называлась одна из песен героя фильма) поставил режиссер и в прошлом актер Декстер Флетчер - он заканчивал и биопик Фредди Меркури, «Богемская рапсодия», когда его режиссер Брайан Сингер впал в загул и забил на фильм. Неожиданный кассовый успех «…рапсодии», собравшей 900 миллионов долларов, ускорил процесс работы над «Рокетменом», хотя задуман он был раньше. И в отличие от кастрированного фильма про Фредди Меркури, чья жизнь стала основой для «семейного развлечения», «Рокетмен» был задуман как фильм для взрослых, ибо жизнь Элтона Джона, как известно, включала в себя множество наркотических и сексуальных эскапад. На освещении этих важных тем, без которых Джон - не Джон, настаивал и сам сэр Элтон, вместе со своим мужем являющийся продюсером фильма.

Рокетмен - Выступление на премьере в Каннах.

Еще одно качественное отличие «Рокетмена» от никуда негодной «…рапсодии» - это то, что исполнитель роли Элтона, отличный молодой актер Тэрон Эджертон, сам поет в фильме все хиты своего героя, в то время как Рэми Малек в роли Фрэдди Меркури лишь увлеченно разевал под фанеру свой огромный рот, за что и был удостоен «Оскара» не въезжающими ни во что киноакадемиками. Сэр Элтон с самого начала поддерживал этот проект и покровительствовал исполнителю главной роли еще и потому, что Эджертон - не просто талантливый и прекрасно поющий артист, но и выглядит намного лучше Элтона в соответствующем возрасте. Хотя курьез состоит в том, что в момент работы над фильмом сэр Элтон принял показанный ему кадр с Эджертоном за своё фото из «тех времён» и даже удивился, почему он не помнит, где и когда оно было сделано.

Актер Тэрон Эджертон сам исполнил все песни Элтона Джона для картины.

Флетчер снял настоящий мюзикл, а не сборник песен best of, рассказав при их помощи историю Элтона Джона, раскрыв внутреннюю драму одного из самых выдающихся рок- исполнителей всех времён. Сюжет известен всем, кто хоть немного в курсе его биографии: обнаруженный в детстве абсолютный слух, нелюбящие родители, алкоголизм и наркомания как способ преодоления окружавшей певца тотальной нелюбви, против которой не помогали ни стадионы, ни миллионы.

Рокетмен - Тизерный трейлер.

Качество исполнения «Рокетмена» несравненно выше «Богемской рапсодии», что внушает и некоторые опасения: публике, как выясняется, достаточно караоке. Но очевидно одно: «Рокетмен» достоин таланта Элтона Джона, в то время как «Богемская рапсодия» не достойна мизинца Фредди Меркури.

Режиссер Декстер Флетчер снял настоящий мюзикл, а не сборник лучших песен, рассказав историю Элтона Джона.

Показанный в основном конкурсе фильм «Атлантик» - дебют в режиссуре французской актрисы Мати Диоп, первой за 72-летнюю историю фестиваля чернокожей женщины, допущенной в главную программу фестиваля. Диоп, чей отец - сенегалец (он снял знаменитый фильм «Туки Буки»), а мать - француженка, вернулась на родину отца, чтобы запечатлеть процесс бегства тамошней молодежи в Европу. По ее словам, на их темных лицах лежит печать призраков, ибо всякий решивший покинуть свою страну - уже мертвец. Эту поэтическую мысль она облекла в заунывный фильм с простодушной наивностью. Потонувшие на лодке по пути в Испанию, возвращаются к своим друзьям и любимым в виде зомби со вставленными в глаза белесыми линзами: они по мысли постановщицы выглядят метафорично и устрашающе.