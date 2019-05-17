Группа "Хатари" на Евровидение-2019 от Исландии: кто такие главные конкуренты Сергея Лазарева

Группа "Хатари" стала на Евровидении-2019 настоящем "номером" от Исландии во всех смыслах этого слова. Маленькая северная страна, которая в массах известна вулканом с непроизносимым названием, национальным блюдом из тухлой акулы и футбольной командой, состоящей из булочников и стоматологов с гигантской группой поддержки, выдвинула на конкурс нестандартную группу. Причем вся их маленькая страна единогласно проголосовала именно за этот ансамбль.

Hatari - Исландия, первый полуфинал. Hatari - Исландия, первый полуфинал

Когда мы в первый раз увидели выступление группы в финале национального отбора, то захотелось закрыть глаза всем, кто сидит рядом, и попросить промаркировать видео «30+» (и чтобы еще справка от психиатра была). Кожа, латекс, огромные каблуки у мальчиков, бандажи, страшные маски на лицах, грим, ужасный грохочущий вокал, кроваво-красный цвет, кто-то волочется за солистом, который чуть ли не пинает это «нежное» существо неопределенного пола...

Да, таковы "Хатари" со своей песней, название которой переводится как «Ненависть восторжествует». Пройдя национальный отбор, парни тут же заявили, что едут на «Евровидение» за двумя вещами - подорвать экономику своей страны и выступить против Израиля, где нарушаются права человека. Поднялся вой и скандал, супервайзер конкурса, который лично (слыханное ли дело) прилетал в Рейкьявик на встречу с ребятами, кое-как уговорил их не торопиться, иначе им грозило бы удаление с конкурса за политику и антиизраильские речи.

Группа предсказуемо стала популярной на конкурсе. На интервью к ним записаться нет никакой возможности - все мечтают прикоснуться к эпатажным исландцам. В букмекерских конторах "Хатари" все время дышат в спину нашему Лазареву, громыхая своими цепями. Конечно же, ребята прошли в финал. Сразу после этого они поделились видероликом с надписью “Рейкьявик 2020”. Похоже, в своей победе они даже не сомневаются. Но ведь ребята из "Хатари" выглядят на самом деле стремно. БДСМ, гомоэротика, кровь и насилие, антиглобализм - все это в одном флаконе выглядит гремучей смесью. Мы решили узнать чуть побольше о солистах группы - достойный ли они пример для молодежи?

ronjamog Клеменс Никулассон Ханниган

Начнём с того, что все ребята молоды. Маттиасу Триггви Харальдссону, красавчику с неприятным выражением лица - всего 25. Клеменсу Никулассону Ханнигану, женоподобному парню, который фальцетом поёт в припеве - 24. Парню в жуткой маске с красными отростками, Эйнару Храфн Стефанссону - 26. Маттиас и Клеменс - двоюродные братья. Отец Эйнара - посол Исландии в Великобритании. Отец Клеменса выступал от имени своей страны в ООН по Сирии. В общем, все люди приличные.

matthiasharaldsson g s ta fr nku

Что касается личной жизни, тут нас тоже ждал сюрприз. Мы посмотрели странички в Инстаграме участников группы, и увидели, что все трое лидеров - счастливые папаши! У Эймара и танцовщицы группы, Сольбьорт, подрастает маленькая дочь. Ей полтора года. Та же история в семье Маттиаса и его любимой женщины. Вот вам и скандальная «индастриал БДСМ анти-капиталистическая анти-истеблишментная техно-антиутопическая гомо-эротическая демоническая бондаж-садо-мазо танцевальная» группа (как они сами про себя говорят).

einar.stef Эйнар Храфн Стефанссон

Судя по фото, парни - вполне себе традиционные папаши, которые души не чает в своих детках. С удовольствием с ними нянчатся, гуляют, проводят семейные праздники. А значит, не так страшен черт, как его малюют. И, видимо, весь демонический настрой "Хатари" - это как фальшивое лесбиянство группы tATu.