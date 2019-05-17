США официально разрешили продажу IQOS

В конце апреля Управление по санитарному надзору и контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA) выступило с официальным заявлением о легализации электронной системы доставки никотина IQOS на рынке США.

Данное решение было принято на основе результатов длительных научных исследований, которые доказали, что продукт не только является альтернативным вариантом обычных сигарет, но и существенно снижает риск для здоровья потребителя.

По итогам двухлетних исследований, FDA пришло к выводу, что разрешение продажи IQOS на рынке США уместно с точки зрения защиты общественного здоровья, так как данные системы нагревания табака вырабатывают меньше токсинов по сравнению с обычными сигаретами. Таким образом, FDA допускает возможность рассмотрения IQOS в качестве альтернативы для тех, кто не готов избавиться от употребления никотина. Полностью безвредной и полезной назвать системы нагревания табака нельзя, однако доказано, что аэрозоль при использовании IQOS выделяет на 90% меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. Это подтверждают как иностранные исследователи, так и российские эксперты.

«Ключевая информация заключается в том, что разрешение продажи принято FDA потому, что это поможет поспособствовать улучшению здоровья населения. Второй аспект заключается в том, что пар, выделяемый IQOS, содержит действительно меньше токсических и канцерогенных веществ. В частности, в паре содержится формальдегида на 90% меньше, чем в табачном дыме», - отмечает Заридзе Давид Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН.

Вместе с тем, IQOS все же будет продаваться с предупреждающими надписями. Реклама на радио, телевидении и в печати должна будет публиковаться на основе таких же ограничений, как и у любой другой табачной продукции. Это связано с тем, что система нагревания табака на данный момент не признана табачной продукцией модифицированного риска. Тем не менее, FDA пришло к выводу, что реализация устройства на рынке США «уместна с точки зрения защиты общественного здоровья», поскольку эта система вырабатывает меньше токсичных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

FDA регулярно проводит процедуры рассмотрения новых лекарственных средств, пищевых добавок, медицинских изделий и т.д. Согласно мнению экспертов, FDA считается одним из самых строгих в мире санитарно-медицинских разрешительных органов. Их решение основываются на исследованиях, научной литературе и базируется на научных доказательствах. Подобными принципами руководствуются многие международные ассоциации.

Однако относительно российской системы это не всегда работает. На данный момент в антитабачной концепции российского Минздрава системы нагревания табака и доставки никотина приравнены к обычным сигаретам. «Проблемы прозрачности принятия решения вопросов относительно альтернативных способов курения заключаются в пробеле нашего правового регулирования. Оно должно быть простым и понятным как для тех, кто будет его осуществлять, так и для тех, на кого оно будет распространяться». – отмечает Дронов Николай Петрович, председатель исполнительного комитета МОД "Движение против рака".

«Есть несколько точек зрения, и они категорически диаметральные: как полностью исключить электронные системы доставки никотина из числа табачных изделий, так и полностью приравнять их к традиционным табачным изделиям. Если есть действительно достоверные данные о том, что эти устройства помогают снизить потребление табака или же совсем избавить от вредной привычки курения сигарет, то надо использовать любые способы, которые помогают человеку избавиться от этой вредной привычки».

Среди зарубежных экспертов многие также высказались позитивно относительно легализации продажи IQOS на рынке США. Так, Патрисия Фолан, директор Центра по борьбе против табака (Northwell Health Center for Tobacco Control) отмечает, что, заявления, представленные относительно разрешения продажи систем нагревания табака, могут быть восприняты как одобрение FDA использования этих продуктов.

На данный момент сделаны первые шаги на пути к прозрачной системе правового регулирования продаж систем нагревания никотина. Реально ли добиться подобного решения в России? Пока – вопрос, так как IQOS, как и другие альтернативы, остается приравненным к обычным сигаретам. Возможно, российским законодателям стоит взять пример с США, где всегда щепетильно относятся к здоровью населения и в связи с этим уделяют особое внимание продуктам пониженного риска. Только тщательно изучив все научные доказательства, можно добиться по-настоящему прозрачного регулирования.