Новые нормы детского питания от Роспотребнадзора: обед съешь сам, булку отдай врагу

Откуда в супе «пришельцы»

Министерство просвещения решило провести мониторинг и изучить, как в разных регионах обстоят дела со школьным питанием. Дело в том, что именно местные власти платят за обеды льготников.

Их в школьных столовых не так много, но именно от них зависит, что попадает в детские тарелки. По Федеральному закону №44, на закупку продуктов для льготного питания в школе объявляется конкурс. И выигрывает его тот, кто предложит меньшую цену - часто в ущерб качеству и вкусу. Отсюда и «пришельцы» в супе - как в прогремевшем ролике в интернете, где дети демонстрировали нечто непонятное в собственых тарелках. Тот суп сварили из дешевой тушенки, куда идут отнюдь не премиальные части туши. В том числе, и часть щеки со слюнными железами. Ну а все остальные дети, даже те, кто платит за свой обед самостоятельно, вынуждены есть то же, что закуплено на скудный льготный паек. Потому что разбивка обедов на «льготные бесплатные» и «платные подороже» вызывает еще больше скандалов: мол, детей делят на бедных и богатых.

В Совете Федерации уже обсудили специальный законопроект о детском питании и теперь обещают так изменить закон, чтобы в приоритете была не цена, а качество продуктов. К тому же предлагают увеличить число внезапных проверок и пустить на кухни комиссии из родителей, чтобы те могли самостоятельно следить за приготовлением и качеством обедом и завтраков.

Куриные биточки проигрывают пицце

Но даже если еда приготовлена и выдана в соответствии со всеми санитарными правилами и нормами, часто она кажется пресной и безвкусной. Отчасти, это проблема родителей - дети привыкают к соленым и жирным чипсам, пицце и бургерам в кафе, и другой, вкусной, но не полезной пище. Понятно, что пресные куриные биточки на пару с треском проигрывают той же пицце.

Чтобы осовременить школьное меню, Роспотребнадзор опубликовал проект новых СанПиНов (санитарных правил и норм) для детского питания (см. Конкретно). Эксперты предложили сделать еду более разнообразной. Например, включить в неё национальные и местные блюда, составить отдельные меню для аллергиков и диабетиков. Ну и конечно, никаких булок и вредных перекусов!

Кроме того, Роспотребнадзор изменил необходимое соотношение белков, жиров и углеводов в детском питании. Теперь на белки (мясо, и молочные продукты) должно приходиться не больше 12-15 процентов от общей калорийности рациона, полезные жиры должны составлять 30-32 процента, а на углеводы (крупы и овощи) - 55-58 процентов.

Также в ежедневный рацион школьников и детсадовцев добавят специальные продукты, обогащенные витаминами, бифидо- и лакто-бактериями, чтобы решить проблему с нехваткой полезных веществ и минералов. Этот пункт, кстати, уже вызвал недовольство многих родителей - например, в Москве уже было немало случаев, когда витаминные премиксы в хлебе и какао провоцировали целые вспышки аллергии в детских садах. Чтобы избежать передоза и в целом держать ситуацию под контролем, Роспотребнадзор предлагает проводить витаминизацию исключительно в присутствии медицинского работника.

Ну и самое приятное, что для большой обеденной перемены установят минимум - 20 минут. Так что всю эту вкусную и полезную еду школьникам больше не придется жевать второпях.

ИЗ-ЗА ЧЕГО БУЧА

Половина еды в столовках отправится в мусор

По результатам опроса Общероссийского народного фронта, школьная еда не устраивает 56 процентов учеников и их родителей! Причем, половина из них жалуется, что еда в столовых не вкусная.

- Если ребёнку не вкусно, то какой бы полезной ни была еда, она отправится в мусор, - считает Андрей Продеус, главный педиатр детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского.

Еще треть опрошенных не устраивают размеры порций - слишком маленькие. Каждый десятый респондент обратил внимание на грязь и антисанитарию. Недовольны дети и толкотней в столовках и слишком короткими переменами.

Конкретно.

А КАК У НИХ

Джейми Оливер против чипсов и бургеров

В Великобританиии и США школьная еда стала настоящим полем битвы между чиновниками и родителями. А заварил эту кашу известный повар и телеведущий Джейми Оливер.

В 2005 году внимание повара привлекли чипсы, наггетсы и бургеры, которые ученики ежедневно получали на обед в британских школах. Калорийность и количество сахара в этой еде просто зашкаливало, и Оливер взялся поставлять в столовки нормальную, полезную еду - ростбиф, картошку, фрукты. Всё это делалось в рамках телешоу, в котором повар доходчиво объяснял, что к чему. В настоящее время шоу закончилось, на систему Оливера перешли некоторые школы (в Британии нет централизованной системы питания). То же самое знаменитый телеповар повторил в США, где с кормежкой детей такая же беда. И его идеи подхватили во многих школах.

Повар и шоумен Джейми Оливер сумел сделать школьные обеды в Великобритании и США вкусными и полезными. У нас питание школьников несколько лет назад заинтересовало ресторатора Александра Новикова. Но революции в столовках, очевидно, так и не случилось.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если вы даете детям чипсы, вы идиот. Если вы даете ему газировку, вы урод. Если ваш ребенок не ест нормальные горячие обеды, сделайте с этим что-нибудь поскорее, - утверждает Джейми Оливер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: суп со «щупальцами» в школе под Курганом сварили из коровьих губ

Оценку этому блюду в ближайшие дни поставит Следственный комитет по Курганской области

Ученики средней школы города Юргамыш в Курганской области выложили в социальные сети фотографию супа, который им предложили съесть на обед. Вместо мяса в тарелке оказалась непонятная субстанция, похожая на ежа: на куске толстой кожи — отростки-щупальца. Словом, выглядит все отвратительно (подробности).