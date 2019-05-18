2019-05-18T15:18:08+03:00
Звезды

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали самой красивой парой Каннского фестиваля-2019

Режиссер и его подруга пришли на премьеру фильма Педро Альмодовара «Боль и слава» [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева на премьере фильма «Боль и слава».Федор Бондарчук и Паулина Андреева на премьере фильма «Боль и слава».Фото: REUTERS
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В Каннах 17 мая прошла громкая премьера: испанский режиссер Педро Альмодовар представил фестивальному жюри и зрителям свой фильм «Боль и слава» («Dolor y gloria»). Главные роли в картине сыграли Антонио Бандерас и Пенелопа Круз, блеснувшие вчера вечером на красной дорожке. Показ новой драмы Альмодовара собрал немало звездных гостей. Одной из самых красивых пар красной дорожки стали режиссер Федор Бондарчук и его подруга Паулина Андреева.

30-летняя актриса выбрала для премьеры сногсшибательное вечернее платье со шнуровкой на корсаже. Образ дополнили массивные серьги-кольца и бриллиантовый браслет. Макияж актрисе сделали легкий, но изысканный: черные стрелки на веках и помада естественного оттенка. 52-летний Федор оделся в тон своей спутнице в черный смокинг.

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72nd Cannes Film Festival.
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Всего через месяц режиссер и его избранница поедут на российский фестиваль «Кинотавр»: он открывается в Сочи 9 июня. На «Кинотавре» Паулина Андреева представит свой режиссерский дебют – короткометражный фильм «Плачу с вами». Последней громкой актерской работой Паулины стал сериал «Лучше, чем люди»: она сыграла в нем женщину-киборга. Права на его показ выкупил американский канал Netflix, сериал будет дублирован на 25 языках и станет транслироваться по всему миру.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Инстаграм/@bohemique.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Инстаграм/@bohemique.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук встречаются с осени 2015 года. Некоторое время пара не афишировала свои отношения – режиссер заканчивал свой развод с моделью и главным редактором глянцевого журнала Светланой Бондарчук. Позже в интервью Светлана признавалась, что вовсе не Паулина стала виновницей их развода: ее отношения с Федором закончились гораздо раньше.

- Никто из нас двоих не уходил из семьи ради кого-то другого. Никто не посвящал себя в тот момент другому человеку. Наступил кризис. Петля какая-то, из которой мы не смогли вылезти. Потом все говорили, что Федор стал жить с другой, поэтому ушел. Нет. Это не причина развода. Все говорили о его подруге, якобы разрушившей нашу семью. Это нечестно и неправда, я так скажу, - рассказала Светлана Бондарчук в одном из интервью - Иногда надо отпускать людей. Если это твой человек, то он вернется. Если нет, то значит, так надо.

Педро Альмодовар, Пенелопа Круз, Антонио Бандерас. Фото: REUTERS

Педро Альмодовар, Пенелопа Круз, Антонио Бандерас.Фото: REUTERS

Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел. Фото: REUTERS

Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел.Фото: REUTERS

Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел. Фото: REUTERS

Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел.Фото: REUTERS

Любимую актрису Альмодовара Росси де Пальма из-за своеобразной внешности называют "Девушкой Пикассо". Фото: REUTERS

Любимую актрису Альмодовара Росси де Пальма из-за своеобразной внешности называют "Девушкой Пикассо".Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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