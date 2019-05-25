Ученые пришли к выводу: человеку для долголетия нужен жир

Доктор Нир Барзилай - директор Института исследований старения в медицинском колледже Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк). А также профессор в области медицины, генетики и врач-эндокринолог. То есть, с одной стороны, он глубоко разбирается в устройстве нашего организма, понимает все тонкости действия лекарств. А с другой стороны, профессор Барзилай ученый, исследователь, один из мировых классиков изучения продления жизни. Впервые мы встретились с ним на международной конференции по генетике старения и долголетия в Сочи в 2014 году. И теперь, когда прошло ровно пять лет, увиделись снова - на крупнейшей конференции «Undoing Aging» (отменить старение, англ.) в Берлине. Этот конгресс, куда приехало более 500 участников со всего мира, организовали международные фонды поддержки исследований по борьбе со старением SENS Research Foundation и Forever Healthy Foundation.

- Пять лет для науки, наверное, небольшой срок, но все-таки: что изменилось в области продления жизни за эти годы?

- Изменения есть, и еще какие. Раньше у меня была только надежда, что появятся серьезные исследования старения и когда-нибудь начнутся попытки практического применения. А сейчас уже идет речь о воплощении научных открытий в жизнь. Мы готовим полноценные клинические испытания. Хотя, меня, как и многих ученых, огорчает, что сохраняется главная проблема. По-прежнему само старение еще нигде не признано мишенью для профилактики на государственном уровне.

- И вы хотите доказать, что старение на самом деле можно замедлять, заниматься его профилактикой, в том числе с помощью специальных препаратов?

- Да. Сейчас уже достоверно известно, что для наиболее опасных болезней - рака, диабета, сердечно-сосудистых, болезней Альцгеймера и Паркинсона старение является главным фактором риска. С возрастом эти болезни наваливаются на человека скопом. То есть старение запускает их, служит драйвером развития заболеваний. Если мы замедлим старение, то добьемся прогресса сразу в лечении всех возрастных заболеваний, а не одного только рака или деменции.

Доктор Нир Барзилай - директор Института исследований старения в медицинском колледже Альберта Эйнштейна. Фото: Елена Милова

КАК ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ FDA

- Многие зарубежные СМИ пишут, что вы начинаете первое в мире клиническое исследование лекарства против старения. И для этого получили официальное разрешение - одобрение самого строго в мире контролирующего органа, FDA (Food and drug administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США).

- Мы согласовали с FDA цели, методику проведения исследования. И если оно завершится успешно, то результаты будут официально утверждены.

- Как же вы сформулировали цель испытания, если старение еще официально не признано мишенью для профилактики?

- Мы заявили в FDA, что наша задача - предотвратить конкретные возраст-зависимые болезни. Клинические исследования должны подтвердить, что сердечно-сосудистые заболевания, когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера, рак, диабет и смертность в целом ощутимо снижаются при использовании определенного препарата. В FDA нам почему-то сказали: не нужно включать в этот список сахарный диабет (все остальные заболевания включили. - Авт.). Для меня это удивительно. Ведь примерно у 40% пациентов с диабетом в течение 10 лет развиваются тяжелые осложнения. Добиваться их профилактики реально очень важно.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

- В клинических исследованиях примут участие 3 тысячи человек в возрасте от 65 до 80 лет. Они будут находиться под наблюдением в 14 медицинских центрах, - рассказывает доктор Барзилай. - Изначально мы планировали, что исследование продлится 6 лет. Но, возможно, оно займет меньше времени - если ощутимые результаты появятся быстрее.

- Когда старт?

- Это зависит от финансирования. На полноценные клинические исследования такого рода потребуется от 40 до 50 млн долларов. У нас пока есть средства на первый год. Но мы не стали набирать пациентов, потому что дальше пришлось бы останавливать испытания. Сейчас мы занимаемся налаживанием финансирования.

ПРОСТОЙ ВЫБОР

- Многих, кто не знаком с научными исследованиями старения и продления жизни, может удивить, какой препарат вы выбрали для клинических испытаний. Это не какое-то новое изобретение, а известное недорогое лекарство, которым давно лечат больных диабетом.

- Да, это меформин (в России отпускается по рецепту. - Авт.). Он дал очень хорошие результаты на подопытных животных. Они жили дольше и были здоровее. Сама продолжительность жизни была выше на 7%, а здоровый период жизни вырос на 30 - 50%. То есть мы в первую очередь хотим продлить пациентам именно здоровый период жизни. Чтобы человек не был немощным, не болел. А побочным эффектом при снижении заболеваемости, бонусом будет продление жизни.

Сейчас у пациентов с сахарным диабетом, принимающих метформин, смертность в среднем на 17% меньше, чем у людей без диабета. Подчеркиваю: пациенты имеют диабет, нередко у них лишний вес, но смертность у них значительно ниже. Это наводит на мысль: если бы у них не было диабета, то есть мы давали бы метформин здоровым людям, смертность могла бы снизиться бы еще больше, чем на 17%.

Также есть исследования, что у пациентов, принимающих метформин, меньше случаев заболевания раком. Мы объясняем это так. У разных видов рака есть общая черта: большинство из них развивается с возрастом, по мере старения. Метформин действует как средство профилактики на все виды рака именно потому, что нацелен на предотвращение старения.

ПОЧЕМУ ДОЛГОЖИТЕЛИ ПЬЮТ АЛКОГОЛЬ И ЕДЯТ СЛАДКОЕ

Недавно профессор Нир Барзилай со своей командой завершил новое научное исследование, посвященное изучению генетики и других особенностей долгожителей.

- Ученые часто говорят, что генетика играет не такую уж большую роль в старении и продолжительности жизни - 25 - 30% максимум. При этом наблюдения обычных людей показывают: если мама выглядела моложе своего возраста, то, как правило, и дочери хорошо сохраняются. Вы исследовали много семей и поколений долгожителей - какое значение имеет генетика на ваш взгляд?

- На самом деле очень трудно посчитать. Приведу простой пример. У моего дедушки, который, кстати, был русским, в 68 лет случился инфаркт. Он умер. У моего отца в 68 тоже случился инфаркт, но ему сделали операцию. Он умер в 84 года. То есть прожил намного дольше. Хотя генетически многое похоже. Обычно, когда говорят о роли генетики в продолжительности жизни, сравнивают сроки жизни родителей и детей. Но зачастую это на самом деле не работает, потому что есть еще много факторов. В том числе развитие медицины.

Генетика взаимодействует и с окружающей средой, образом жизни человека. Пожалуй, действительно можно сказать, что вклад наследственности в среднем 20%. Но! Когда речь идет о настоящих долгожителях, то есть тех, кто живет 90 и более лет, то доказано, что у них генетика выходит на первые роли. Я бы сказал, что у потомственных долгожителей 80% шансов на долголетие определяет генетика и 20% - окружающая среда, включая образ жизни и достижения медицины.

- Может, именно поэтому мы нередко слышим, что долгожители и сладкое едят, и вина пьют много, и даже курят порой, а все равно перешагивают 90-летний рубеж без тяжелых болезней?

- Похоже, что именно так. Их защищает генетика. А остальным людям, чтобы не умереть от инфаркта в 60 или не стать инвалидом из-за диабета, нужно соблюдать правила здорового образа жизни.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Сюрпризом для исследователей стало то, что у долгожителей в организме часто обнаруживаются «неблагоприятные» варианты генов. То есть отвечающие за повышенную предрасположенность к опасным заболеваниям. Но... эта склонность почему-то не воплощается в жизнь. Значит, долгожители, по всей видимости, отличаются от остальных людей вовсе не отсутствием «плохих» генов. А наличием особых вариантов «генов защиты», которые успешно нейтрализуют «вредные» гены, делают вывод ученые.

- Мы наблюдали за тысячей человек и смотрели на 5 тысяч белков в их организмах, - рассказывает Нир Барзилай. - Отслеживали, у каких белков выработка повышается или понижается с возрастом, что меняется у людей между 55 и 95 годами. Выяснили, что сотни белков меняются очень серьезно. Какие-то из этих изменений, возможно, ассоциированы со старением. Какие-то служат биомаркерами (то есть показателями старения. - Авт.). Воздействуя на определенные белки, возможно, удастся тормозить старение и даже возвращать организм в более молодое состояние. Это задача дальнейших исследований.

СОВЕТЫ ДОКТОРА БАРЗИЛАЯ

Делайте зарядку и наращивайте подкожный жир

- Если вы спросите меня, какую самую важную вещь для замедления старения люди могут сделать сегодня в любом возрасте, отвечу: физнагрузки. Это номер один. Упражнения дают много эффектов. Они запускают, тренируют механизмы защиты в наших клетках. Если вы занимаетесь упражнениями каждый день или через день, то они повышают вашу способность противостоять самым разным стрессам.

Второй элемент - питание. Здесь важно иметь в виду, что ниже смертность и лучше здоровье в пожилом возрасте у тех, кто имеет немного «перевеса». Почему? Дело в том, что есть плохой жир и хороший. Плох тот, что на животе. А вот подкожный жир - хороший, он вам нужен. Потому что это часть иммунной системы. Именно в таком жире содержатся некоторые виды клеток иммунной системы. Также из этого жира образуются гормоны, такие как адипонектин. Он участвует в регуляции уровня глюкозы, расщеплении жирных кислот, имеет противовоспалительный эффект. Чем выше уровень адипонектина в крови, тем ниже риск развития сахарного диабета. Кроме того, этот гормон противодействует накоплению жиров в стенках артерий, уменьшая вероятность образования тромбов. Так что иметь подкожный жир важно и полезно.

Автор благодарит за содействие в организации интервью Елену Милову, популяризатора науки, соавтора методического пособия «Профилактика старения для всех», члена совета директоров Фонда содействия продлению жизни Life Extension Advocacy Foundation.